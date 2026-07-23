Τι προσφέρουν τα συνταξιοδοτικά ασφαλιστικά προγράμματα στην τρίτη ηλικία

Ένα ιδιωτικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα μπορεί να λειτουργήσει ως συμπληρωματική πηγή εισοδήματος, αρκεί η αποταμίευση να ξεκινήσει έγκαιρα, να γίνεται συστηματικά και να διατηρηθεί για αρκετά χρόνια