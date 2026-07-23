Τι προσφέρουν τα συνταξιοδοτικά ασφαλιστικά προγράμματα στην τρίτη ηλικία
Τι προσφέρουν τα συνταξιοδοτικά ασφαλιστικά προγράμματα στην τρίτη ηλικία
Ένα ιδιωτικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα μπορεί να λειτουργήσει ως συμπληρωματική πηγή εισοδήματος, αρκεί η αποταμίευση να ξεκινήσει έγκαιρα, να γίνεται συστηματικά και να διατηρηθεί για αρκετά χρόνια
Ολοένα και περισσότερο «αποκαλύπτεται» στους συνταξιούχους ότι η σύνταξη τους δεν επαρκεί να ανταποκριθεί και να καλύψει τις ανάγκες που η καθημερινότητα δημιουργεί. Η άνοδος των τιμών, σε σειρά προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία ανήκουν στις υποχρεωτικές (ανελαστικές) δαπάνες εξανεμίζει τις δημόσιες συνταξιοδοτικές αποδοχές. Στο πλαίσιο αυτό, αρχίζει να γίνεται φανερό ότι μια συμπληρωματική ιδιωτική σύνταξη, εάν είχε προβλεφθεί να δημιουργηθεί, θα παρείχε οικονομική ευχέρεια και θα έβγαζε τους συνταξιούχους από το αδιέξοδο.
Η ιδιωτική ασφάλιση σήμερα διαθέτει προγράμματα ιδιωτικής σύνταξης, τα οποία μπορεί ο καθένας να αγοράσει και να δημιουργεί, με τις δικές τους χρηματικές καταβολές, ένα ποσό που θα λάβει στον χρόνο που έχει ο ίδιος ορίσει. Αυτό σημαίνει ότι αυτός που σήμερα ξεκινά ένα τέτοιο πρόγραμμα θα καταβάλλει μηνιαία, ετησίως ή και με έκτακτες καταβολές (υπάρχει δυνατότητα επιλογής), δημιουργώντας μέσα σε δύο ή τρείς δεκαετίες ένα μεγάλο ποσό, το οποίο και αποτελεί την αποταμίευσή του για την περίοδο της σύνταξής του.
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Η ιδιωτική ασφάλιση σήμερα διαθέτει προγράμματα ιδιωτικής σύνταξης, τα οποία μπορεί ο καθένας να αγοράσει και να δημιουργεί, με τις δικές τους χρηματικές καταβολές, ένα ποσό που θα λάβει στον χρόνο που έχει ο ίδιος ορίσει. Αυτό σημαίνει ότι αυτός που σήμερα ξεκινά ένα τέτοιο πρόγραμμα θα καταβάλλει μηνιαία, ετησίως ή και με έκτακτες καταβολές (υπάρχει δυνατότητα επιλογής), δημιουργώντας μέσα σε δύο ή τρείς δεκαετίες ένα μεγάλο ποσό, το οποίο και αποτελεί την αποταμίευσή του για την περίοδο της σύνταξής του.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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