Πόσο επικίνδυνες είναι οι οθόνες για τα παιδιά κάτω των 2 ετών

Τα ψηφιακά μέσα έχουν εισβάλει στην καθημερινότητα ακόμη και των βρεφών. Νέα διεθνής ανασκόπηση δείχνει ότι η συστηματική έκθεση σε οθόνες πριν από την ηλικία των δύο ετών συνδέεται με αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη