Πόσο επικίνδυνες είναι οι οθόνες για τα παιδιά κάτω των 2 ετών
Πόσο επικίνδυνες είναι οι οθόνες για τα παιδιά κάτω των 2 ετών
Τα ψηφιακά μέσα έχουν εισβάλει στην καθημερινότητα ακόμη και των βρεφών. Νέα διεθνής ανασκόπηση δείχνει ότι η συστηματική έκθεση σε οθόνες πριν από την ηλικία των δύο ετών συνδέεται με αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη
Η εικόνα ενός μωρού που παρακολουθεί βίντεο στο κινητό ή στο tablet όσο οι γονείς ολοκληρώνουν μια δουλειά έχει γίνει πλέον οικεία. Ωστόσο, σύμφωνα με νέα διεθνή ανασκόπηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας, η πρώιμη έκθεση στις ψηφιακές οθόνες ενδέχεται να έχει μεγαλύτερο κόστος απ’ όσο πιστεύαμε.
Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από την ερευνητική ομάδα iADDICT (Interdisciplinary Action on Digital Device Immersive Conditions Team), η οποία ανέλυσε δεκάδες επιστημονικές έρευνες από πολλές χώρες, εξετάζοντας τις επιπτώσεις της χρήσης ψηφιακών συσκευών στη σωματική υγεία, τον ύπνο, τη γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη, τη συναισθηματική ευεξία και τη σχέση των βρεφών με τους γονείς ή τους φροντιστές τους.
Το βασικό συμπέρασμα των ερευνητών είναι σαφές: στα πρώτα δύο χρόνια της ζωής τα πιθανά οφέλη από τις οθόνες είναι περιορισμένα, ενώ οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη του παιδιού είναι σημαντικοί. Τα ευρήματα συμβαδίζουν με τις συστάσεις τόσο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας όσο και της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής, οι οποίες δεν συνιστούν τη συστηματική χρήση οθονών πριν από την ηλικία των δύο ετών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από την ερευνητική ομάδα iADDICT (Interdisciplinary Action on Digital Device Immersive Conditions Team), η οποία ανέλυσε δεκάδες επιστημονικές έρευνες από πολλές χώρες, εξετάζοντας τις επιπτώσεις της χρήσης ψηφιακών συσκευών στη σωματική υγεία, τον ύπνο, τη γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη, τη συναισθηματική ευεξία και τη σχέση των βρεφών με τους γονείς ή τους φροντιστές τους.
Το βασικό συμπέρασμα των ερευνητών είναι σαφές: στα πρώτα δύο χρόνια της ζωής τα πιθανά οφέλη από τις οθόνες είναι περιορισμένα, ενώ οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη του παιδιού είναι σημαντικοί. Τα ευρήματα συμβαδίζουν με τις συστάσεις τόσο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας όσο και της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής, οι οποίες δεν συνιστούν τη συστηματική χρήση οθονών πριν από την ηλικία των δύο ετών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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