Επιδημία «εκρηκτικής» διάρροιας στις ΗΠΑ – Ποια τρόφιμα είναι επικίνδυνα και ποια ασφαλή

Περισσότερα από 6.000 κρούσματα κυκλοσπορίασης έχουν αναφερθεί σε πάνω από 40 πολιτείες των ΗΠΑ, με τις Αρχές να ερευνούν πιθανή σύνδεση με μολυσμένο λαχανικό. Οι ειδικοί εξηγούν ποιες τροφές ενδέχεται να αποτελούν επιλογές χαμηλότερου κινδύνου και ποια μέτρα προστασίας πρέπει να τηρούνται