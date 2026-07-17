Επιδημία «εκρηκτικής» διάρροιας στις ΗΠΑ – Ποια τρόφιμα είναι επικίνδυνα και ποια ασφαλή
Επιδημία «εκρηκτικής» διάρροιας στις ΗΠΑ – Ποια τρόφιμα είναι επικίνδυνα και ποια ασφαλή
Περισσότερα από 6.000 κρούσματα κυκλοσπορίασης έχουν αναφερθεί σε πάνω από 40 πολιτείες των ΗΠΑ, με τις Αρχές να ερευνούν πιθανή σύνδεση με μολυσμένο λαχανικό. Οι ειδικοί εξηγούν ποιες τροφές ενδέχεται να αποτελούν επιλογές χαμηλότερου κινδύνου και ποια μέτρα προστασίας πρέπει να τηρούνται
Ένα μικροσκοπικό παράσιτο φαίνεται να είναι ο ένοχος που κρύβεται πίσω από τα χιλιάδες περιστατικά σοβαρής και επίμονης διάρροιας που καταγράφονται στις ΗΠΑ τα τελευταία 24ωρα. Σύμφωνα με τις αναφορές, έχουν εντοπιστεί περισσότερες από 6.000 μολύνσεις σε πάνω από 40 πολιτείες, με τις υγειονομικές αρχές να διερευνούν τις πιθανές πηγές μόλυνσης. Οι πρώτες εκτιμήσεις, σύμφωνα με κυβερνητικούς εκπροσώπους, κάνουν λόγο για πιθανή σύνδεση με μολυσμένο μαρούλι.
Η ασθένεια, γνωστή ως κυκλοσπορίαση, προκαλείται από το παράσιτο Cyclospora cayetanensis. Προηγούμενες επιδημίες κυκλοσπορίασης έχουν συνδεθεί με φρέσκα προϊόντα όπως τα σμέουρα, ο κόλιανδρος, ο μαϊντανός και τα φυλλώδη λαχανικά.
Αν και κανένα φρούτο ή λαχανικό δεν είναι εντελώς απαλλαγμένο από τον κίνδυνο, οι ειδικοί αναφέρουν ότι επιλογές με παχιά, αφαιρούμενη φλούδα ενδέχεται να προσφέρουν μεγαλύτερη προστασία, καθώς η εξωτερική επιφάνεια αφαιρείται πριν από την κατανάλωση. «Όταν ξεφλουδίζετε τα φρούτα ή τα λαχανικά, απαλλάσσεστε από τις μολυσμένες επιφάνειες, μειώνοντας τις πιθανότητες κατάποσης του παράσιτου», δήλωσε στο CNN ο επιδημιολόγος Nuwan Gunawardhana.
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Η ασθένεια, γνωστή ως κυκλοσπορίαση, προκαλείται από το παράσιτο Cyclospora cayetanensis. Προηγούμενες επιδημίες κυκλοσπορίασης έχουν συνδεθεί με φρέσκα προϊόντα όπως τα σμέουρα, ο κόλιανδρος, ο μαϊντανός και τα φυλλώδη λαχανικά.
Αν και κανένα φρούτο ή λαχανικό δεν είναι εντελώς απαλλαγμένο από τον κίνδυνο, οι ειδικοί αναφέρουν ότι επιλογές με παχιά, αφαιρούμενη φλούδα ενδέχεται να προσφέρουν μεγαλύτερη προστασία, καθώς η εξωτερική επιφάνεια αφαιρείται πριν από την κατανάλωση. «Όταν ξεφλουδίζετε τα φρούτα ή τα λαχανικά, απαλλάσσεστε από τις μολυσμένες επιφάνειες, μειώνοντας τις πιθανότητες κατάποσης του παράσιτου», δήλωσε στο CNN ο επιδημιολόγος Nuwan Gunawardhana.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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