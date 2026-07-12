Έρλινγκ Χάαλαντ: Γιατί μας γοητεύει τόσο ο απόλυτος πρωταγωνιστής του Μουντιάλ – 5 απαντήσεις της ψυχολογίας
Έρλινγκ Χάαλαντ: Γιατί μας γοητεύει τόσο ο απόλυτος πρωταγωνιστής του Μουντιάλ – 5 απαντήσεις της ψυχολογίας
Γιατί μας είναι τόσο συμπαθής ο Έρλινγκ Χάαλαντ; Μια ψυχοθεραπεύτρια εξηγεί γιατί η γοητεία του ξεπερνά κατά πολύ τα όρια των γηπέδων και του ποδοσφαίρου
Λίγα λεπτά περιήγησης στο διαδίκτυο ή τα social media αρκούν για να μας πείσουν σχετικά με το ποιος είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής του φετινού Μουντιάλ – εντός και εκτός γηπέδων- και δεν είναι άλλος από τον Erling Haaland.
Ο Νορβηγός επιθετικός, με το επιβλητικό ύψος, τα ξανθά μαλλιά και την εντυπωσιακή αθλητική παρουσία, έχει εξελιχθεί σε κάτι περισσότερο από έναν κορυφαίο ποδοσφαιριστή. Για πολλούς αποτελεί σύμβολο δύναμης, χιούμορ και συναισθηματικής ασφάλειας, έναν συνδυασμό που φαίνεται να ενισχύει σημαντικά τη γοητεία του. Δεν είναι τυχαίο ότι στα social media περιγράφεται συχνά ως ένας «Golden Retriever σε σώμα Βίκινγκ»: δυνατός και επιβλητικός, αλλά ταυτόχρονα προσιτός, παιχνιδιάρης και τρυφερός.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ο Νορβηγός επιθετικός, με το επιβλητικό ύψος, τα ξανθά μαλλιά και την εντυπωσιακή αθλητική παρουσία, έχει εξελιχθεί σε κάτι περισσότερο από έναν κορυφαίο ποδοσφαιριστή. Για πολλούς αποτελεί σύμβολο δύναμης, χιούμορ και συναισθηματικής ασφάλειας, έναν συνδυασμό που φαίνεται να ενισχύει σημαντικά τη γοητεία του. Δεν είναι τυχαίο ότι στα social media περιγράφεται συχνά ως ένας «Golden Retriever σε σώμα Βίκινγκ»: δυνατός και επιβλητικός, αλλά ταυτόχρονα προσιτός, παιχνιδιάρης και τρυφερός.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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