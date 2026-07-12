Έρλινγκ Χάαλαντ: Γιατί μας γοητεύει τόσο ο απόλυτος πρωταγωνιστής του Μουντιάλ – 5 απαντήσεις της ψυχολογίας

Γιατί μας είναι τόσο συμπαθής ο Έρλινγκ Χάαλαντ; Μια ψυχοθεραπεύτρια εξηγεί γιατί η γοητεία του ξεπερνά κατά πολύ τα όρια των γηπέδων και του ποδοσφαίρου