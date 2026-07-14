Ποιες λοιμώξεις ανησυχούν τους ειδικούς αυτό το καλοκαίρι – Ο χάρτης του ECDC
Ποιες λοιμώξεις ανησυχούν τους ειδικούς αυτό το καλοκαίρι – Ο χάρτης του ECDC
Ιός Έμπολα, γρίπη των πτηνών, αναπνευστικές λοιμώξεις, κουνούπια και βακτήρια Vibrio περιλαμβάνονται στη νέα έκθεση του ECDC, με τις περισσότερες απειλές να παραμένουν χαμηλού κινδύνου για την ΕΕ
Σε εξέλιξη παραμένει η επιδημία του ιού Έμπολα που προκαλείται από το στέλεχος Bundibugyo στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα, σύμφωνα με τη νέα εβδομαδιαία έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC).
Έως τις 9 Ιουλίου 2026, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είχε αναφέρει 1.792 κρούσματα και 625 θανάτους. Από την αρχή της επιδημίας έχουν επηρεαστεί 37 από τις 104 υγειονομικές ζώνες σε τρεις επαρχίες: Ιτούρι, Βόρειο Κίβου και Νότιο Κίβου.
Στην Ουγκάντα, η εικόνα εμφανίζεται πιο σταθερή. Η χώρα έχει αναφέρει συνολικά 20 περιπτώσεις, μεταξύ των οποίων δύο απώλειες, ενώ δεν έχουν καταγραφεί νέες από τις 21 Ιουνίου. Από τα επιβεβαιωμένα περιστατικά, 15 συνδέονταν με ταξίδι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και 5 με τοπική μετάδοση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Έως τις 9 Ιουλίου 2026, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είχε αναφέρει 1.792 κρούσματα και 625 θανάτους. Από την αρχή της επιδημίας έχουν επηρεαστεί 37 από τις 104 υγειονομικές ζώνες σε τρεις επαρχίες: Ιτούρι, Βόρειο Κίβου και Νότιο Κίβου.
Στην Ουγκάντα, η εικόνα εμφανίζεται πιο σταθερή. Η χώρα έχει αναφέρει συνολικά 20 περιπτώσεις, μεταξύ των οποίων δύο απώλειες, ενώ δεν έχουν καταγραφεί νέες από τις 21 Ιουνίου. Από τα επιβεβαιωμένα περιστατικά, 15 συνδέονταν με ταξίδι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και 5 με τοπική μετάδοση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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