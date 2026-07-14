Ποιες λοιμώξεις ανησυχούν τους ειδικούς αυτό το καλοκαίρι – Ο χάρτης του ECDC

Ιός Έμπολα, γρίπη των πτηνών, αναπνευστικές λοιμώξεις, κουνούπια και βακτήρια Vibrio περιλαμβάνονται στη νέα έκθεση του ECDC, με τις περισσότερες απειλές να παραμένουν χαμηλού κινδύνου για την ΕΕ