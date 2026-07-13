Καλοκαίρι χωρίς κολπίτιδες, μυκητιάσεις και ουρολοιμώξεις – Πλήρης οδηγός γυναικολογικής προστασίας

Η ζέστη, η υγρασία και οι αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες το καλοκαίρι μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο για κολπικές λοιμώξεις, ουρολοιμώξεις και ερεθισμούς. Ο δρ. Νίκος Μαχαιριώτης, Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας δίνει πολύτιμα tips προστασίας της γυναικολογικής υγείας