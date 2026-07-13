Καλοκαίρι χωρίς κολπίτιδες, μυκητιάσεις και ουρολοιμώξεις – Πλήρης οδηγός γυναικολογικής προστασίας
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Καλοκαίρι Γυναικολογικές λοιμώξεις

Καλοκαίρι χωρίς κολπίτιδες, μυκητιάσεις και ουρολοιμώξεις – Πλήρης οδηγός γυναικολογικής προστασίας

Η ζέστη, η υγρασία και οι αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες το καλοκαίρι μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο για κολπικές λοιμώξεις, ουρολοιμώξεις και ερεθισμούς. Ο δρ. Νίκος Μαχαιριώτης, Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας δίνει πολύτιμα tips προστασίας της γυναικολογικής υγείας

Καλοκαίρι χωρίς κολπίτιδες, μυκητιάσεις και ουρολοιμώξεις – Πλήρης οδηγός γυναικολογικής προστασίας
ygeiamou.gr team
H ηλιοφάνεια, η ζέστη και η υγρασία που έχουμε να αντιμετωπίσουμε το καλοκαίρι συνεπάγονται πληθώρα κινδύνων για την υγεία που περιλαμβάνουν διάφορους τύπους κολπικών λοιμώξεων. Ενώ πιθανότατα λαμβάνετε μέτρα για να προστατεύσετε την υγεία του δέρματός σας, προσέχετε και τη γυναικολογική σας υγεία;

Ο καλοκαιρινός καιρός μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για παθήσεις υγείας των γυναικών, όπως:

Βακτηριακή κολπίτιδα

Οι υψηλές θερμοκρασίες και τα στενά σορτς μπορούν να αφήσουν τον κόλπο σας επιρρεπή σε τύπους βακτηριακών λοιμώξεων. Αυτό το υγρό, ζεστό περιβάλλον είναι απόλυτα κατάλληλο για την ανάπτυξη και την ανάπτυξη βακτηρίων, αυξάνοντας τον κίνδυνο για βακτηριακή κολπίτιδα. Φροντίστε στην παραλία να μη μένετε με βρεγμένο μαγιό.

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ygeiamou.gr team
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