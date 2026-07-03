Πόσα πληρώνουν οι Έλληνες τον χρόνο για φάρμακα απώλειας βάρους – Από τις ακριβότερες η χώρα μας
YGEIAMOU.GR
GLP-1 Απώλεια Βάρους Παχυσαρκία

Πόσα πληρώνουν οι Έλληνες τον χρόνο για φάρμακα απώλειας βάρους – Από τις ακριβότερες η χώρα μας

Το κόστος των φαρμάκων GLP-1 στην Ελλάδα ξεπερνά εκείνο αρκετών ευρωπαϊκών χωρών, σύμφωνα με διεθνή έρευνα που αξιολόγησε τιμές, ζήτηση και ποσοστά παχυσαρκίας

Πόσα πληρώνουν οι Έλληνες τον χρόνο για φάρμακα απώλειας βάρους – Από τις ακριβότερες η χώρα μας
Κλέλια Γιαρίμογλου
Σχεδόν 1.400 ευρώ τον χρόνο μπορεί να χρειαστεί να δαπανήσει ένας πολίτης στην Ελλάδα για την αγορά φαρμάκων της κατηγορίας GLP-1, σύμφωνα με νέα διεθνή έρευνα της iSelect. Η χώρα μας συγκαταλέγεται στις ακριβότερες αγορές για τις συγκεκριμένες θεραπείες απώλειας βάρους, καθώς καταλαμβάνει την 3η θέση ως προς το ετήσιο κόστος μεταξύ των 10 χωρών που αναλύθηκαν.

Την ίδια στιγμή, η μελέτη κατατάσσει την Ελλάδα στην 8η θέση του συνολικού δείκτη «Weight Loss Drug Hotspots», ο οποίος δεν αξιολογεί μόνο τις τιμές, αλλά συνυπολογίζει τις πωλήσεις των φαρμάκων ανά 100.000 κατοίκους, την αύξηση των διαδικτυακών αναζητήσεων και το ποσοστό παχυσαρκίας σε κάθε χώρα.

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Κλέλια Γιαρίμογλου
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