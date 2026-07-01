Διατροφικές διαταραχές ακόμη και σε 8χρονα – Σημαντικές ελλείψεις σε θεραπευτικές δομές
Διατροφικές διαταραχές ακόμη και σε 8χρονα – Σημαντικές ελλείψεις σε θεραπευτικές δομές
Ο Σύλλογος «Επιστρέφω» κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την αυξητική τάση των διαταραχών πρόσληψης τροφής στην Ελλάδα, που επηρεάζουν ολοένα και μικρότερες ηλικίες, ενώ εμφανίζονται νέες μορφές της νόσου
SOS εκπέμπει ο Σύλλογος Φίλων Πασχόντων από διαταραχές πρόσληψης τροφής «Επιστρέφω» για την ανησυχητική αύξηση περιστατικών με διαταραχές πρόσληψης τροφής στη χώρα μας και ταυτόχρονα την έλλειψη θεραπευτικών δομών.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Σύλλογος και με βάση τις εισηγήσεις 19 ειδικών επιστημόνων στα θέματα πρόληψης και θεραπείας των διαταραχών πρόσληψης τροφής (ΔΠΤ) σε πρόσφατη ημερίδα του «Επιστρέφω» για τα 10 χρόνια λειτουργίας του, η σημερινή κατάσταση σε ό,τι αφορά στις ΔΠΤ έχει ως εξής:
• Κατακόρυφη έξαρση: Οι διαταραχές παρουσιάζουν ανησυχητική αύξηση τα τελευταία χρόνια, με την πανδημία της COVID-19 να λειτουργεί ως ισχυρός καταλύτης έξαρσης.
• Μείωση του ορίου ηλικίας και αλλαγή προφίλ: Η νόσος πλήττει πλέον όλο και μικρότερες ηλικίες, εμφανιζόμενη ακόμη και σε κορίτσια 8-9 ετών, ενώ καταγράφεται σταθερή άνοδος των ποσοστών και στους νέους άνδρες.
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Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Σύλλογος και με βάση τις εισηγήσεις 19 ειδικών επιστημόνων στα θέματα πρόληψης και θεραπείας των διαταραχών πρόσληψης τροφής (ΔΠΤ) σε πρόσφατη ημερίδα του «Επιστρέφω» για τα 10 χρόνια λειτουργίας του, η σημερινή κατάσταση σε ό,τι αφορά στις ΔΠΤ έχει ως εξής:
• Κατακόρυφη έξαρση: Οι διαταραχές παρουσιάζουν ανησυχητική αύξηση τα τελευταία χρόνια, με την πανδημία της COVID-19 να λειτουργεί ως ισχυρός καταλύτης έξαρσης.
• Μείωση του ορίου ηλικίας και αλλαγή προφίλ: Η νόσος πλήττει πλέον όλο και μικρότερες ηλικίες, εμφανιζόμενη ακόμη και σε κορίτσια 8-9 ετών, ενώ καταγράφεται σταθερή άνοδος των ποσοστών και στους νέους άνδρες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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