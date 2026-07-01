Διατροφικές διαταραχές ακόμη και σε 8χρονα – Σημαντικές ελλείψεις σε θεραπευτικές δομές

Ο Σύλλογος «Επιστρέφω» κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την αυξητική τάση των διαταραχών πρόσληψης τροφής στην Ελλάδα, που επηρεάζουν ολοένα και μικρότερες ηλικίες, ενώ εμφανίζονται νέες μορφές της νόσου