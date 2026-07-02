Τι τρώει καθημερινά ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ για απώλεια βάρους – Βοηθά πραγματικά;

Το ξινολάχανο, το kimchi και το γιαούρτι κερδίζουν έδαφος ως σύμμαχοι για το έντερο και το βάρος στην Ουάσινγκτον. Βοηθούν, όμως, όντως στο αδυνάτισμα και ποιοι πρέπει να τα καταναλώνουν με προσοχή;