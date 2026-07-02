Τι τρώει καθημερινά ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ για απώλεια βάρους – Βοηθά πραγματικά;
Τι τρώει καθημερινά ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ για απώλεια βάρους – Βοηθά πραγματικά;
Το ξινολάχανο, το kimchi και το γιαούρτι κερδίζουν έδαφος ως σύμμαχοι για το έντερο και το βάρος στην Ουάσινγκτον. Βοηθούν, όμως, όντως στο αδυνάτισμα και ποιοι πρέπει να τα καταναλώνουν με προσοχή;
Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να απολαμβάνει ένα κλασικό αμερικανικό γεύμα με burger και αναψυκτικό, όμως άλλα μέλη της κυβέρνησής του φαίνεται πως προτιμούν τις πιο υγιεινές επιλογές. Συγκεκριμένα, αρκετά στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης φέρονται να έχουν εντάξει καθημερινά στη διατροφή τους τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση, όπως το ξινολάχανο, το kimchi και το γιαούρτι, με στόχο την απώλεια βάρους και τη βελτίωση της υγείας τους.
Αφορμή αποτέλεσαν οι δηλώσεις του υπουργού Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, ο οποίος υποστηρίζει ότι ακολουθεί εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο μια διατροφή πλούσια σε τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση και ότι έχει χάσει σημαντικό ποσοστό σωματικού λίπους. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της Wall Street Journal, ο ίδιος έχει αναφέρει ότι περίπου τα μισά μέλη του υπουργικού συμβουλίου ακολουθούν πλέον την ίδια διατροφική προσέγγιση.
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Αφορμή αποτέλεσαν οι δηλώσεις του υπουργού Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, ο οποίος υποστηρίζει ότι ακολουθεί εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο μια διατροφή πλούσια σε τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση και ότι έχει χάσει σημαντικό ποσοστό σωματικού λίπους. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της Wall Street Journal, ο ίδιος έχει αναφέρει ότι περίπου τα μισά μέλη του υπουργικού συμβουλίου ακολουθούν πλέον την ίδια διατροφική προσέγγιση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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