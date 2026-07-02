Οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν τρομοκρατική οργάνωση τη συμμορία Chone Killers στον Ισημερινό

Δεν είναι τυχαίο ότι από τους πρώτους που φόρεσαν τη νέα συλλογή Nike Swim SS26 βρίσκονται άνθρωποι με εντελώς διαφορετικές διαδρομές, αλλά με έναν κοινό παρονομαστή: μια αυθεντική σχέση με το νερό.