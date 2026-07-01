Το ΕΚΕΑ καλεί σε εθελοντική αιμοδοσία στο Πολεμικό Μουσείο
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Αιμοδοσία Εθελοντική Αιμοδοσία Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ)

Το ΕΚΕΑ καλεί σε εθελοντική αιμοδοσία στο Πολεμικό Μουσείο

Σήμερα, Τετάρτη 1 Ιουλίου, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) πραγματοποιεί αιμοδοσία στο Πολεμικό Μουσείο Αθήνας - Πώς μπορείτε να προσφέρετε

Το ΕΚΕΑ καλεί σε εθελοντική αιμοδοσία στο Πολεμικό Μουσείο
ygeiamou.gr team
Το καλοκαίρι γεμίζει σιγά σιγά με όμορφες στιγμές και εικόνες. Μπορεί, όμως, να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη αξία μέσα από μια σύντομη πράξη προσφοράς, με ουσιαστικό αντίκτυπο στη ζωή συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη από αίμα.

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας υλοποιεί νέο πρόγραμμα εξωστρεφών δράσεων εθελοντικής αιμοδοσίας, επιλέγοντας εμβληματικούς, κεντρικούς και εύκολα προσβάσιμους χώρους, με στόχο να φέρει την αιμοδοσία πιο κοντά στον πολίτη, εκεί όπου κινείται και δραστηριοποιείται καθημερινά.

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ygeiamou.gr team
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