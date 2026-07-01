Νέο «ψηφιακό στοίχημα» στην Υγεία: Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου για την ανάλυση δεδομένων μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης

Νέο νομοσχέδιο προβλέπει την αξιοποίηση των δεδομένων υγείας μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης για έρευνα, Δημόσια Υγεία και χάραξη πολιτικών, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων Υγείας