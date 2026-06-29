Η ζέστη εξαντλεί – 7 top συμβουλές για να γυμναστούμε με ασφάλεια στον καύσωνα

Πώς μπορούμε να γυμναζόμαστε με ασφάλεια όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει; Οι ειδικοί εξηγούν γιατί η ζέστη κουράζει πιο γρήγορα το σώμα και δίνουν πρακτικές συμβουλές