Η ζέστη εξαντλεί – 7 top συμβουλές για να γυμναστούμε με ασφάλεια στον καύσωνα
Η ζέστη εξαντλεί – 7 top συμβουλές για να γυμναστούμε με ασφάλεια στον καύσωνα
Πώς μπορούμε να γυμναζόμαστε με ασφάλεια όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει; Οι ειδικοί εξηγούν γιατί η ζέστη κουράζει πιο γρήγορα το σώμα και δίνουν πρακτικές συμβουλές
To Μουντιάλ φέτος θυμίζει… αγώνες μπάσκετ. Το παιχνίδι σταματά στο 22ο λεπτό κάθε ημιχρόνου για τα (αμφιλεγόμενα) διαλείμματα ενυδάτωσης, προκειμένου οι παίχτες να πιούν νερό και να πάρουν μια ανάσα. Παρότι οι λόγοι είναι και διαφημιστικοί, ένα πράγμα είναι σίγουρο: όσο τα κύματα καύσωνα γίνονται ολοένα και συχνότερα λόγω της κλιματικής αλλαγής, η άσκηση σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών θα μπορούσε να γίνει επικίνδυνη.
Έτσι, η διατήρηση μιας ρουτίνας άσκησης στη ζέστη γίνεται πρόκληση ακόμα και για όσους δεν είναι επαγγελματίες αθλητές. Σύμφωνα με τον Christian García-Witulski, επιδημιολόγο στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Αργεντινής, οι υψηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν σχεδόν κάθε μορφή καθημερινής κίνησης. «Το περπάτημα, η ποδηλασία, η άσκηση σε εξωτερικούς χώρους και ακόμη και οι καθημερινές δραστηριότητες, όπως η μετακίνηση με τα πόδια, γίνονται πιο απαιτητικές σωματικά και λιγότερο άνετες όταν οι θερμοκρασίες είναι υψηλές», επισημαίνει.
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Έτσι, η διατήρηση μιας ρουτίνας άσκησης στη ζέστη γίνεται πρόκληση ακόμα και για όσους δεν είναι επαγγελματίες αθλητές. Σύμφωνα με τον Christian García-Witulski, επιδημιολόγο στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Αργεντινής, οι υψηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν σχεδόν κάθε μορφή καθημερινής κίνησης. «Το περπάτημα, η ποδηλασία, η άσκηση σε εξωτερικούς χώρους και ακόμη και οι καθημερινές δραστηριότητες, όπως η μετακίνηση με τα πόδια, γίνονται πιο απαιτητικές σωματικά και λιγότερο άνετες όταν οι θερμοκρασίες είναι υψηλές», επισημαίνει.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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