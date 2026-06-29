Τι αναζητούν οι ασθενείς στο διαδίκτυο – Ποιες είναι οι παγίδες της ψηφιακής ενημέρωσης

Η πληροφορία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο είναι αμέτρητη, αλλά η γνώση, η κλινική εμπειρία, η ατομική κρίση και η εξατομίκευση για κάθε ασθενή παραμένουν προνόμια της ιατρικής εκπαίδευσης