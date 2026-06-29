Τι αναζητούν οι ασθενείς στο διαδίκτυο – Ποιες είναι οι παγίδες της ψηφιακής ενημέρωσης
Τι αναζητούν οι ασθενείς στο διαδίκτυο – Ποιες είναι οι παγίδες της ψηφιακής ενημέρωσης
Η πληροφορία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο είναι αμέτρητη, αλλά η γνώση, η κλινική εμπειρία, η ατομική κρίση και η εξατομίκευση για κάθε ασθενή παραμένουν προνόμια της ιατρικής εκπαίδευσης
*Γράφει η Δρ. Σταματούλα Τσικρικά, Πρόεδρος Ομάδας Προαγωγής Υγείας και Διακοπής Καπνίσματος Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Secretary and Treasurer of UEMS Pneumology Section, Επιστημονικά Υπεύθυνη Ιατρείου Διακοπής Καπνίσματος και Επανεκτίμησης Νοσοκομείου «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
Η σχέση των ασθενών με την πληροφορία για την υγεία τους έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία χρόνια με την εισβολή της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) στην καθημερινότητα. Η πληροφορία της υγείας που κάποτε πιθανά να περιοριζόταν στο χώρο ενός ιατρείου ή του φαρμακείου, σήμερα ξεδιπλώνεται σε ψηφιακά περιβάλλοντα ανοιχτά και προσβάσιμα προς όλους.
Πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έχουν μετατραπεί σε «πύλες» ιατρικών παροχών υπηρεσιών υγείας, καθώς εκατομμύρια άνθρωποι αναζητούν συμβουλές, μοιράζονται εμπειρίες και ψάχνουν απαντήσεις για καταστάσεις που τους απασχολούν χωρίς όμως να μπορούν να αξιολογήσουν την εκάστοτε γνώση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η σχέση των ασθενών με την πληροφορία για την υγεία τους έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία χρόνια με την εισβολή της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) στην καθημερινότητα. Η πληροφορία της υγείας που κάποτε πιθανά να περιοριζόταν στο χώρο ενός ιατρείου ή του φαρμακείου, σήμερα ξεδιπλώνεται σε ψηφιακά περιβάλλοντα ανοιχτά και προσβάσιμα προς όλους.
Πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έχουν μετατραπεί σε «πύλες» ιατρικών παροχών υπηρεσιών υγείας, καθώς εκατομμύρια άνθρωποι αναζητούν συμβουλές, μοιράζονται εμπειρίες και ψάχνουν απαντήσεις για καταστάσεις που τους απασχολούν χωρίς όμως να μπορούν να αξιολογήσουν την εκάστοτε γνώση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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