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Οι Κλίπερς αποδεσμεύουν τον Μπογκντάνοβιτς, φαβορί το Ντένβερ για την απόκτησή του
Οι Κλίπερς αποδεσμεύουν τον Μπογκντάνοβιτς, φαβορί το Ντένβερ για την απόκτησή του
Ο Σέρβος γκαρντ βγαίνει στην αγορά των ελεύθερων παικτών, με τους Νάγκετς να εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του
Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς θα πάρει γεύση από την Free Agency το φετινό καλοκαίρι.
Σύμφωνα με τον Τζέικ Φίσερ του ESPN, οι Κλίπερς αποφάσισαν να αποδεσμεύσουν τον Μπογκντάνοβιτς, αλλά και τον Νικολά Μπατούμ, ενώ αντίθετα, θα κρατήσουν στο ρόστερ τους τον Μπρουκ Λόπεζ, ενεργοποιώντας την team option για την επόμενη σεζόν.
Επόμενος σταθμός για τον Μπογκντάνοβιτς υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι το Ντένβερ, το οποίο έχει ως... όπλο την παρουσία του Γιόκιτς για να πείσει τον Σέρβο να παίξει για τους Νάγκετς.
Ο Μπογκντάνοβιτς μέτρησε φέτος 7.4 πόντους, 2.6 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ ανά ματς, αλλά σίγουρα αναζητά έναν πιο αναβαθμισμένο ρόλο στην επόμενη ομάδα του.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Σύμφωνα με τον Τζέικ Φίσερ του ESPN, οι Κλίπερς αποφάσισαν να αποδεσμεύσουν τον Μπογκντάνοβιτς, αλλά και τον Νικολά Μπατούμ, ενώ αντίθετα, θα κρατήσουν στο ρόστερ τους τον Μπρουκ Λόπεζ, ενεργοποιώντας την team option για την επόμενη σεζόν.
Επόμενος σταθμός για τον Μπογκντάνοβιτς υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι το Ντένβερ, το οποίο έχει ως... όπλο την παρουσία του Γιόκιτς για να πείσει τον Σέρβο να παίξει για τους Νάγκετς.
Ο Μπογκντάνοβιτς μέτρησε φέτος 7.4 πόντους, 2.6 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ ανά ματς, αλλά σίγουρα αναζητά έναν πιο αναβαθμισμένο ρόλο στην επόμενη ομάδα του.
The Clippers are exercising Brook Lopez's $9.2 million team option, with the intent on keeping him, source says. Los Angeles will not pick up the options for Nicolas Batum or Bogdan Bogdanovic.— Jake Fischer (@JakeLFischer) June 29, 2026
Πηγή:www.gazzetta.gr
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