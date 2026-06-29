«Άκου τις φωνές που δεν ακούγονται»: Το μήνυμα των ασθενών με σκληρόδερμα για την έγκαιρη διάγνωση
«Άκου τις φωνές που δεν ακούγονται»: Το μήνυμα των ασθενών με σκληρόδερμα για την έγκαιρη διάγνωση
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σκληροδέρματος, ειδικοί καλούν σε έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων που μπορεί να οδηγήσουν σε ταχύτερη διάγνωση
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σκληροδέρματος, στις 29 Ιουνίου, η FESCA (Federation of European Scleroderma Associations) υλοποιεί τη διεθνή εκστρατεία ευαισθητοποίησης «Hear the Unheard», καλώντας την κοινωνία και τους επαγγελματίες υγείας να ακούσουν τις φωνές των ανθρώπων που ζουν με τη νόσο και να αναγνωρίζουν έγκαιρα τα πρώτα προειδοποιητικά σημάδια.
Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.), μέλος της FESCA για την Ελλάδα, συμμετέχει ενεργά στην πρωτοβουλία, ενισχύοντας το μήνυμα ότι η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να κάνει τη διαφορά.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.), μέλος της FESCA για την Ελλάδα, συμμετέχει ενεργά στην πρωτοβουλία, ενισχύοντας το μήνυμα ότι η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να κάνει τη διαφορά.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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