Αντελίνα Βαρθακούρη για το σπίτι τους που κάηκε: Έκλαιγα στο μπάνιο, έλουζα τα μαλλιά μου και έφευγαν τούφες, είχα μια απελπισία
Αντελίνα Βαρθακούρη για το σπίτι τους που κάηκε: Έκλαιγα στο μπάνιο, έλουζα τα μαλλιά μου και έφευγαν τούφες, είχα μια απελπισία
Βιώσαμε κι εμείς πώς είναι να χάνεις όλο σου το βιός, είπε η σύζυγος του Χάρη Βαρθακούρη
Μία από τις πιο δύσκολες στιγμές που έχει ζήσει όταν κάηκε το σπίτι της με τον Χάρη Βαρθακούρη, περιέγραψε η Αντελίνα, αναφέροντας ότι ήταν απελπισμένη, με αποτέλεσμα να κλαίει όπως είπε στο μπάνιο και να πέφτουν τούφες από τα μαλλιά της.
Η Αντελίνα Βαρθακούρη ήταν καλεσμένη τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Happy Day μιλώντας μεταξύ άλλων για την περίοδο που με τον σύζυγό τους βίωσαν μία τραγική στιγμή. Όπως είπε, το σπίτι τους κάηκε λόγω βραχυκυκλώματος, χάνοντας όπως είπε χαρακτηριστικά το «βιός τους».
Η σύζυγος του Χάρη Βαρθακούρη, εξήγησε πως το δυσάρεστος γεγονός τους βρήκε, όταν οι κόρες τους ήταν πολύ μικρές σε ηλικία, μεταφέροντας ότι οι προκλήσεις που είχαν να αντιμετωπίσουν ήταν πολύπλευρες: «Η φωτιά στο σπίτι μας, ήταν ένα από τα πολλά άσχημα, που έχει συμβεί σε πάρα πολύ κόσμο. Σε άλλους έτυχε λόγω των πυρκαγιών, σε εμάς συνέβη από ένα βραχυκύκλωμα. Βιώσαμε κι εμείς το τί είναι να χάνεις όλο σου το βιός. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή. Εκεί ήταν ένα κομβικό σημείο της ζωής μας. Με θυμάμαι να γελάω μπροστά σε όλους, γιατί είχαμε δυο μωρά παιδιά και έπρεπε όλα να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Δεν μιλούσε ο ένας με τον άλλον. Όταν μιλούσαμε κάναμε τον καραγκιόζη ότι όλα είναι τέλεια. Και όταν πήγαινα να κάνω μπάνιο κλεινόμουν και έκλαιγα. Είχα μια απελπισία μέσα μου. Θυμάμαι ότι έλουζα τα μαλλιά μου και έφευγαν τούφες. Σε εμάς αυτό ήρθε σε μια περίοδο της ζωής μας, που ίσως δεν έβλεπε ο ένας στον άλλον τα θετικά και κάναμε ένα restart».
Σε άλλο σημείο, η Αντελίνα Βαρθακούρη είπε για τη σχέση με τον σύζυγό της: «Με τον Χάρη έγιναν τα πράγματα λίγο αντίθετα, γιατί γνωριστήκαμε και όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα και στην πραγματικότητα αρχίσαμε να γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον μετά τον γάμο. Ήρθε πολύ γρήγορα και το πρώτο παιδί. Έχουμε περάσει κι εμείς από δύσκολους και σκοτεινούς δρόμους. Ο Χάρης επειδή είναι παιδί χωρισμένων γονιών, ήθελε η οικογένειά του να κρατήσει. Σε κομβικά σημεία, δύσκολα, έδειξε πόσο θέλει να κρατήσει αυτό».
Όσο για τις δύο κόρες της, η σύζυγος του Χάρη Βαρθακούρη εξήγησε πώς διαχειρίζονται εκείνη και ο τραγουδιστής τις αλλαγές της εφηβείας: «Υποφέρω με το ωράριο στις εξόδους των κορών μου. Εγώ 11-12 θέλω να κοιμηθώ και δεν μπορώ, είμαι με μια αγωνία. Τώρα έχουμε ξεκινήσει και λίγο με τα ερωτικά μας, τα φλερτ μας. Αυτά νομίζω ότι τα συζητάνε πιο πολύ μαζί μου, αλλά ο Χάρης είναι ένας μπαμπάς πολύ ανοιχτός, με πολύ μεγάλη αγκαλιά. Στην αρχή μου έλεγε “δεν θέλω να ξέρω, αλλά πες μου”. Το έφερα αυτό όμως μπροστά τους, ότι την ώρα που θα φάμε "θα το πείτε και στον μπαμπά". Στην αρχή ήταν λίγο δύσκολο».
Η Αντελίνα Βαρθακούρη ήταν καλεσμένη τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Happy Day μιλώντας μεταξύ άλλων για την περίοδο που με τον σύζυγό τους βίωσαν μία τραγική στιγμή. Όπως είπε, το σπίτι τους κάηκε λόγω βραχυκυκλώματος, χάνοντας όπως είπε χαρακτηριστικά το «βιός τους».
Η σύζυγος του Χάρη Βαρθακούρη, εξήγησε πως το δυσάρεστος γεγονός τους βρήκε, όταν οι κόρες τους ήταν πολύ μικρές σε ηλικία, μεταφέροντας ότι οι προκλήσεις που είχαν να αντιμετωπίσουν ήταν πολύπλευρες: «Η φωτιά στο σπίτι μας, ήταν ένα από τα πολλά άσχημα, που έχει συμβεί σε πάρα πολύ κόσμο. Σε άλλους έτυχε λόγω των πυρκαγιών, σε εμάς συνέβη από ένα βραχυκύκλωμα. Βιώσαμε κι εμείς το τί είναι να χάνεις όλο σου το βιός. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή. Εκεί ήταν ένα κομβικό σημείο της ζωής μας. Με θυμάμαι να γελάω μπροστά σε όλους, γιατί είχαμε δυο μωρά παιδιά και έπρεπε όλα να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Δεν μιλούσε ο ένας με τον άλλον. Όταν μιλούσαμε κάναμε τον καραγκιόζη ότι όλα είναι τέλεια. Και όταν πήγαινα να κάνω μπάνιο κλεινόμουν και έκλαιγα. Είχα μια απελπισία μέσα μου. Θυμάμαι ότι έλουζα τα μαλλιά μου και έφευγαν τούφες. Σε εμάς αυτό ήρθε σε μια περίοδο της ζωής μας, που ίσως δεν έβλεπε ο ένας στον άλλον τα θετικά και κάναμε ένα restart».
Σε άλλο σημείο, η Αντελίνα Βαρθακούρη είπε για τη σχέση με τον σύζυγό της: «Με τον Χάρη έγιναν τα πράγματα λίγο αντίθετα, γιατί γνωριστήκαμε και όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα και στην πραγματικότητα αρχίσαμε να γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον μετά τον γάμο. Ήρθε πολύ γρήγορα και το πρώτο παιδί. Έχουμε περάσει κι εμείς από δύσκολους και σκοτεινούς δρόμους. Ο Χάρης επειδή είναι παιδί χωρισμένων γονιών, ήθελε η οικογένειά του να κρατήσει. Σε κομβικά σημεία, δύσκολα, έδειξε πόσο θέλει να κρατήσει αυτό».
Όσο για τις δύο κόρες της, η σύζυγος του Χάρη Βαρθακούρη εξήγησε πώς διαχειρίζονται εκείνη και ο τραγουδιστής τις αλλαγές της εφηβείας: «Υποφέρω με το ωράριο στις εξόδους των κορών μου. Εγώ 11-12 θέλω να κοιμηθώ και δεν μπορώ, είμαι με μια αγωνία. Τώρα έχουμε ξεκινήσει και λίγο με τα ερωτικά μας, τα φλερτ μας. Αυτά νομίζω ότι τα συζητάνε πιο πολύ μαζί μου, αλλά ο Χάρης είναι ένας μπαμπάς πολύ ανοιχτός, με πολύ μεγάλη αγκαλιά. Στην αρχή μου έλεγε “δεν θέλω να ξέρω, αλλά πες μου”. Το έφερα αυτό όμως μπροστά τους, ότι την ώρα που θα φάμε "θα το πείτε και στον μπαμπά". Στην αρχή ήταν λίγο δύσκολο».
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