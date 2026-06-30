Νέα ισραηλινή επιδρομή στον νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία για «διαρκή ειρήνη»
Νέα ισραηλινή επιδρομή στον νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία για «διαρκή ειρήνη»
Βομβαρδισμοί και πυρά πυροβολικού καταγγέλλει η Βηρυτός, λίγες ημέρες μετά τη συμφωνία-πλαίσιο με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ
Νέα αεροπορική επιδρομή στον νότιο Λίβανο εξαπέλυσε το βράδυ της Δευτέρας ο ισραηλινός στρατός, παρά τη συμφωνία-πλαίσιο που υπέγραψαν την Παρασκευή Βηρυτός και Τελ Αβίβ με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία αποσκοπεί στη σταδιακή αποκλιμάκωση της έντασης και στην επίτευξη «διαρκούς ειρήνης» μεταξύ των δύο χωρών.
Σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (NNA), ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν αεροπορική επιδρομή στην περιοχή ανάμεσα στις πόλεις Καντάρα και Ντέιρ Σιριάν, στην επαρχία Ναμπατίγια.
Το πρακτορείο μετέδωσε επίσης ότι ισχυρά πυρά του ισραηλινού πυροβολικού έπληξαν τις παρυφές της Ντέιρ Σιριάν, προς την κοίτη του ποταμού Λιτάνι.
Παράλληλα, πυρά πυροβολικού αναφέρθηκαν και εναντίον της πόλης Χαντάθα, στην επαρχία Μπιντ Τζμπέιλ.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή τραυματισμούς από τις επιθέσεις.
Η συμφωνία προβλέπει τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από λιβανικό έδαφος και τη μείωση των εχθροπραξιών κατά μήκος των συνόρων, με τελικό στόχο τη διαμόρφωση συνθηκών για μια διαρκή ειρήνη.
Παράλληλα, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί εξαιτίας των συγκρούσεων, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των λιβανικών αρχών.
Σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (NNA), ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν αεροπορική επιδρομή στην περιοχή ανάμεσα στις πόλεις Καντάρα και Ντέιρ Σιριάν, στην επαρχία Ναμπατίγια.
Το πρακτορείο μετέδωσε επίσης ότι ισχυρά πυρά του ισραηλινού πυροβολικού έπληξαν τις παρυφές της Ντέιρ Σιριάν, προς την κοίτη του ποταμού Λιτάνι.
Παράλληλα, πυρά πυροβολικού αναφέρθηκαν και εναντίον της πόλης Χαντάθα, στην επαρχία Μπιντ Τζμπέιλ.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή τραυματισμούς από τις επιθέσεις.
Είχε προηγηθεί συμφωνία με τη μεσολάβηση των ΗΠΑΟι νέες επιθέσεις σημειώθηκαν μόλις λίγες ημέρες μετά την υπογραφή, την περασμένη Παρασκευή, συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ, με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.
Η συμφωνία προβλέπει τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από λιβανικό έδαφος και τη μείωση των εχθροπραξιών κατά μήκος των συνόρων, με τελικό στόχο τη διαμόρφωση συνθηκών για μια διαρκή ειρήνη.
Βαρύς ο απολογισμός των συγκρούσεωνΣύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, από την έναρξη της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης στις 2 Μαρτίου έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 4.247 άνθρωποι, ενώ άλλοι 12.195 έχουν τραυματιστεί.
Παράλληλα, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί εξαιτίας των συγκρούσεων, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των λιβανικών αρχών.
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