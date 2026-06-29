Ο Τσίπρας ρημάζει και από στελέχη το ΠΑΣΟΚ: Ποιοι πάνε, ποιοι ετοιμάζονται και ποιοι το σκέφτονται

Το πράσινο κύμα: «Μας παίρνουν μόνοι τους τηλέφωνο και ζητούν επαφή», λένε από την ΕΛΑΣ - Για μεταγραφή έως και τριψήφιου αριθμού στελεχών που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ προετοιμάζονται στην Αμαλίας όσο ανεβαίνουν στις δημοσκοπήσεις

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