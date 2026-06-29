Ο Τσίπρας ρημάζει και από στελέχη το ΠΑΣΟΚ: Ποιοι πάνε, ποιοι ετοιμάζονται και ποιοι το σκέφτονται
Ο Τσίπρας ρημάζει και από στελέχη το ΠΑΣΟΚ: Ποιοι πάνε, ποιοι ετοιμάζονται και ποιοι το σκέφτονται
Το πράσινο κύμα: «Μας παίρνουν μόνοι τους τηλέφωνο και ζητούν επαφή», λένε από την ΕΛΑΣ - Για μεταγραφή έως και τριψήφιου αριθμού στελεχών που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ προετοιμάζονται στην Αμαλίας όσο ανεβαίνουν στις δημοσκοπήσεις
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Φρένο στις διαρροές στελεχών και ψηφοφόρων από όλη την Ελλάδα προς το κόμμα Τσίπρα προσπαθεί να πατήσει το ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο όλο και πιο πολλοί από το Λεκανοπέδιο και τις άλλες περιφέρειες αρχίζουν να «ανακαλύπτουν» στο πρόσωπο του πρώην πρωθυπουργού τον ισχυρό «παίκτη» της Κεντροαριστεράς που θα δώσει με αξιώσεις τον αγώνα εναντίον της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Η εικόνα εδραίωσης της ΕΛΑΣ στη δεύτερη θέση αυξάνει, αντί να περιορίζει, την κινητικότητα στον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς και παρότι ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται αποφασισμένος να ανοίγει σε… δόσεις τις γέφυρες της μεταπήδησης -σε τοπικό αλλά και σε κεντρικό επίπεδο-, κλιμακώνονται οι «μεταγραφές» από το «γήπεδο» του ΠΑΣΟΚ, με συνεχείς κρούσεις αρχικά από τους έμπιστους συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού σε πρόσωπα με θετικό πρόσημο στις «πράσινες δεξαμενές».
Το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να κλείσει τις χαραμάδες, αλλά η τριτο-τέταρτη θέση στα γκάλοπ δυσκολεύει το έργο, ειδικά σε τοπικές κοινωνίες, όπου 30άρηδες και 40άρηδες που νιώθουν αποξενωμένοι από τη Χαριλάου Τρικούπη στρέφουν το βλέμμα τους στην προοπτική ανέλιξης με την «κυβερνώσα Αριστερά» που περιγράφει ο Αλέξης Τσίπρας.
Η Ρόζα Βρεττού, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, είναι ένα ακόμη στέλεχος (μετά τη Μαριζέτα Αντωνοπούλου) από τη λίστα των υποψήφιων ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ το 2024 που έχει δεχθεί κρούση και θα προσχωρήσει άμεσα στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
Η 52χρονη Βρεττού ξεχώρισε ως ένα δυναμικό στέλεχος της Νεολαίας του ΠΑΣΟΚ την εποχή που ήταν φοιτήτρια της Ιατρικής. Σήμερα είναι καρδιολόγος στο Αττικόν, με επιστημονική δράση και σε ευρωπαϊκά ιατρικά φόρα. Στις τελευταίες ευρωεκλογές κατέβηκε με το ΠΑΣΟΚ, ύστερα από πρόταση της ηγεσίας και άλλων στελεχών - στήριξε την εκλογή του Παύλου Γερουλάνου στις εσωκομματικές κάλπες και τώρα φαίνεται ότι θα ενταχθεί στο δυναμικό του Αλέξη Τσίπρα, δίνοντας βάρος στα ζητήματα που αφορούν την αναβάθμιση του ΕΣΥ. Οι καλά γνωρίζοντες λένε ότι η Ρόζα Βρεττού δεν αποκλείεται να είναι υποψήφια στη μονοεδρική της Λευκάδας, απ’ όπου κατάγεται και όπου οι κεντροαριστερές δυνάμεις αναζητούν μια μαχητική υποψηφιότητα απέναντι στον νυν βουλευτή της Ν.Δ. Θανάση Καββαδά.
Η ανάλυση των νέων δεδομένων δείχνει ότι σε κάθε εκλογική περιφέρεια καταγράφεται έντονη κινητικότητα μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ, ειδικά όταν η συζήτηση φτάνει στο διά ταύτα των εκλογών και στη σημασία στελέχωσης των ψηφοδελτίων από ικανά στελέχη. Αλλωστε, ακόμη και αν οι εκλογές γίνουν την άνοιξη του 2027, αρκετά στελέχη αναζητούν από τώρα σε τοπικό επίπεδο την αναβάθμιση του ρόλου τους, ενώ την ίδια ώρα δέχονται κρούσεις ένταξης στα δύο νέα κόμματα, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού.
Η εικόνα εδραίωσης της ΕΛΑΣ στη δεύτερη θέση αυξάνει, αντί να περιορίζει, την κινητικότητα στον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς και παρότι ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται αποφασισμένος να ανοίγει σε… δόσεις τις γέφυρες της μεταπήδησης -σε τοπικό αλλά και σε κεντρικό επίπεδο-, κλιμακώνονται οι «μεταγραφές» από το «γήπεδο» του ΠΑΣΟΚ, με συνεχείς κρούσεις αρχικά από τους έμπιστους συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού σε πρόσωπα με θετικό πρόσημο στις «πράσινες δεξαμενές».
Το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να κλείσει τις χαραμάδες, αλλά η τριτο-τέταρτη θέση στα γκάλοπ δυσκολεύει το έργο, ειδικά σε τοπικές κοινωνίες, όπου 30άρηδες και 40άρηδες που νιώθουν αποξενωμένοι από τη Χαριλάου Τρικούπη στρέφουν το βλέμμα τους στην προοπτική ανέλιξης με την «κυβερνώσα Αριστερά» που περιγράφει ο Αλέξης Τσίπρας.
Περσόνες που «γράφουν»Στο μικροσκόπιο της Αμαλίας μπαίνουν βέβαια όλες οι γενιές και οι «περσόνες» του ΠΑΣΟΚ που «γράφουν» στο πεδίο όπου δραστηριοποιούνται: από την Αυτοδιοίκηση και τον συνδικαλισμό, από τα κομματικά όργανα και τους συλλόγους, από τα επιμελητήρια και τους κοινωνικούς φορείς, μέχρι τα ψηφοδέλτια της Χαριλάου Τρικούπη που έδωσαν τη μάχη στις διπλές εκλογές του 2023, στις ευρωεκλογές του 2024 και στις δημοτικές-περιφερειακές κάλπες.
Η Ρόζα Βρεττού, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, είναι ένα ακόμη στέλεχος (μετά τη Μαριζέτα Αντωνοπούλου) από τη λίστα των υποψήφιων ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ το 2024 που έχει δεχθεί κρούση και θα προσχωρήσει άμεσα στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
Η 52χρονη Βρεττού ξεχώρισε ως ένα δυναμικό στέλεχος της Νεολαίας του ΠΑΣΟΚ την εποχή που ήταν φοιτήτρια της Ιατρικής. Σήμερα είναι καρδιολόγος στο Αττικόν, με επιστημονική δράση και σε ευρωπαϊκά ιατρικά φόρα. Στις τελευταίες ευρωεκλογές κατέβηκε με το ΠΑΣΟΚ, ύστερα από πρόταση της ηγεσίας και άλλων στελεχών - στήριξε την εκλογή του Παύλου Γερουλάνου στις εσωκομματικές κάλπες και τώρα φαίνεται ότι θα ενταχθεί στο δυναμικό του Αλέξη Τσίπρα, δίνοντας βάρος στα ζητήματα που αφορούν την αναβάθμιση του ΕΣΥ. Οι καλά γνωρίζοντες λένε ότι η Ρόζα Βρεττού δεν αποκλείεται να είναι υποψήφια στη μονοεδρική της Λευκάδας, απ’ όπου κατάγεται και όπου οι κεντροαριστερές δυνάμεις αναζητούν μια μαχητική υποψηφιότητα απέναντι στον νυν βουλευτή της Ν.Δ. Θανάση Καββαδά.
Η ανάλυση των νέων δεδομένων δείχνει ότι σε κάθε εκλογική περιφέρεια καταγράφεται έντονη κινητικότητα μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ, ειδικά όταν η συζήτηση φτάνει στο διά ταύτα των εκλογών και στη σημασία στελέχωσης των ψηφοδελτίων από ικανά στελέχη. Αλλωστε, ακόμη και αν οι εκλογές γίνουν την άνοιξη του 2027, αρκετά στελέχη αναζητούν από τώρα σε τοπικό επίπεδο την αναβάθμιση του ρόλου τους, ενώ την ίδια ώρα δέχονται κρούσεις ένταξης στα δύο νέα κόμματα, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού.
Αιμορραγία στην ΑχαΐαΓια παράδειγμα, στην Αχαΐα, λίγες ώρες πριν από την εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Καλέντζι (με αφορμή τα 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου) κλείδωσε η «μεταγραφή» του υποψήφιου βουλευτή Μαρίνου Σκανδάμη. Πρόκειται τον πρώην γραμματέα του υπουργείου Δικαιοσύνης, στέλεχο του ΠΑΣΟΚ και γνωστό δικηγόρο στην Πάτρα, που στήριξε για την ηγεσία Χάρη Δούκα, «πέρασε» στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και ανέλαβε τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη, με αναπληρωτή τον Αντώνη Σαουλίδη, υποψήφιο του ΠΑΣΟΚ στην Α’ Θεσσαλονίκης.
Κατά πληροφορίες, η «ψήφος εμπιστοσύνης» του κ. Σκανδάμη προς τον Αλέξη Τσίπρα πυροδότησε ένα τρίτο «πράσινο» κύμα στελεχών προς την Αμαλίας, σε σημείο που «μας παίρνουν μόνοι τους τηλέφωνο και ζητούν επαφή», όπως περιγράφουν στελέχη της ΕΛΑΣ, που γίνονται κοινωνοί της υψηλής ζήτησης. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί μια από τις βασικές δεξαμενές «πράσινων» στελεχών που επιθυμούν να ενταχθούν στις γραμμές της ΕΛΑΣ. Στελέχη της Αμαλίας, εξάλλου, βρίσκονται σε ανοιχτή επικοινωνία με πρόσωπα από το ΠΑΣΟΚ σε όλη την Ελλάδα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η ΕΛΑΣ έχει ανοίξει διάπλατα τις πόρτες της για αθρόες μεταγραφές. Μπορεί στελέχη προερχόμενα από το ΠΑΣΟΚ να προσεγγίζουν τους ανθρώπους του κόμματος Τσίπρα σε πόλεις και περιφέρειες ζητώντας να συναντήσουν τον πρώην πρωθυπουργό ή να ζητούν πρόσβαση μέσω πασοκογενών στελεχών που έχουν ήδη καταστεί μέρος του στελεχιακού δυναμικού της Συμπαράταξης. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι το ψηφοδέλτιο της ΕΛΑΣ δεν θα περάσει από αυστηρό «κόσκινο», όπως και ότι θα σταθμιστούν όλες οι παράμετροι, ανάμεσα στις οποίες και η κομματική ή μη ταυτότητα ορισμένων προσώπων.
Σημειώνεται ότι δύο ακόμη στελέχη από το ΠΑΣΟΚ Αχαΐας, ο Γιώργος Παππάς (πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας) και ο Βασίλης Αϊβαλής (δημοτικός σύμβουλος Πάτρας), στηρίζουν το εγχείρημα Τσίπρα - ο πρώτος συμπεριλαμβάνεται και στη λίστα των νέων τομεαρχών της ΕΛΑΣ.
Την περασμένη Πέμπτη ανακοινώθηκε η αποχώρηση του Χάρη Λιούρη, εκλεγμένου περιφερειακού συμβούλου Ηπείρου, από το ΠΑΣΟΚ. Ηταν για αρκετά χρόνια στην ηγεσία του Γενικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων και ενεργό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Η προσχώρησή του στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη συνδέεται και με την ένταξή του στο Εθνικό Συμβούλιο του κόμματος, που είχε προγραμματίσει την πρώτη συνάντηση υπό τον Αλέξη Τσίπρα για χθες το πρωί στην Αθήνα. Στο Εθνικό Συμβούλιο αναμενόταν άλλωστε η ένταξη αρκετών στελεχών από τον αγροτικό και τον αυτοδιοικητικό χώρο, ειδικά από τις περιοχές της Ηπείρου και της Θεσσαλίας.
Στις μεταγραφές από τη Χαριλάου Τρικούπη εντάσσονται ακόμη ο Νίκος Νυφούδης, ο οποίος υπήρξε επί σειρά ετών συνεργάτης του πρώην υπουργού Σπύρου Βούγια στη Θεσσαλονίκη και η Μαρία Καμμά, δήμαρχος Τήλου και οργανωμένη από τα νεανικά της χρόνια μέχρι πρότινος στο ΠΑΣΟΚ.
Από την Ανανεωτική Αριστερά, τη συνιστώσα του ΠΑΣΟΚ, προσχώρησε στην ΕΛΑΣ (από τους πρώτους) ο Γιώργος Μπουλμπασάκος. Ηταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνος του Τομέα Υγείας - πλέον έχει ρόλο αναπληρωτή τομεάρχη Υγείας στο κόμμα Τσίπρα, όπου πέρασε και ο «πράσινος» Αναστάσης Ζαννιάς με καθήκοντα τομεάρχη Αθλητισμού. Ο γιος του πρώην υπουργού και επί πολλά χρόνια βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στην Α’ Πειραιά Μανώλη Μπεντενιώτη, Αργύρης Μπεντενιώτης, συμπεριλαμβάνεται επίσης στη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, ως αναπληρωτής Τομεάρχης Εμπορίου και Ανάπτυξης που ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ και είναι πολύ πιθανό να κατέβει ως υποψήφιος βουλευτής στην ίδια εκλογική περιφέρεια, όπου το ΠΑΣΟΚ σημειώνει πολύ χαμηλά ποσοστά.
Στις εκατέρωθεν βολιδοσκοπήσεις, κρίσιμο ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει και το επόμενο -και τελευταίο πριν τα μπάνια του λαού- κύμα δημοσκοπήσεων, καθώς υπάρχει πιθανότητα η Χαριλάου Τρικούπη να καθηλωθεί ακόμη και σε μονοψήφια ποσοστά. Εκτιμάται ότι μια τέτοια εξέλιξη θα αυξήσει ακόμη περισσότερο τα επίπεδα ζήτησης για τα ψηφοδέλτια του Αλέξη Τσίπρα. Στους σχεδιασμούς της Αμαλίας, η κατάρτιση των ψηφοδελτίων δεν έχει ακόμη εκκινήσει επισήμως στην ΕΛΑΣ, ωστόσο, η ανάπαυλα του καλοκαιριού θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην εκκίνηση της σχετικής συζήτησης, αλλά και στην πρώτη επιλογή προσώπων, αν και μετά τον Δεκαπενταύγουστο εικάζεται ότι θα ξεκινήσουν οι πρώτες παραιτήσεις εν ενεργεία βουλευτών.
Οι πρωτοφανείς συνθήκες που διαμορφώνονται στην κεντρική πολιτική σκηνή, σύμφωνα με στελέχη της ΕΛΑΣ, δηλαδή μια μετωπική αντιπαράθεση ανάμεσα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα με μονοψήφια μεταξύ τους διαφορά, αλλάζει όλα τα δεδομένα, εντείνοντας μοιραία το «πράσινο ρεύμα» προς την Αμαλίας. Σε μια τέτοια συνθήκη, άλλωστε, απόλυτου διπολισμού, ακόμη και πρωτοκλασάτα στελέχη του ΠΑΣΟΚ θα κληθούν να τοποθετηθούν για το εάν συμφωνούν περισσότερο ή λιγότερο με τον Αλέξη Τσίπρα από ό,τι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Για την «ηρωϊκή έξοδο» και τη «μεταγραφή» του Δούκα στον Τσίπρα ασχολούνται όμως ουκ ολίγοι στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, ειδικά στελέχη που κονταροχτυπήθηκαν με τον Δούκα στηρίζοντας την επανεκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο ίδιος επιμένει στη γραμμή των συνεργασιών και με το κόμμα Τσίπρα, αλλά σε αυτή τη φάση αποφεύγει να περάσει τα… όρια των αποφάσεων του συνεδρίου. Σημειώνεται, πάντως, ότι ο κ. Δούκας ήταν μεταξύ των αποδεκτών της φράσης Τσίπρα στον ALPHA TV ότι «δεν συνεργάζεται με κόμματα».
Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, από την πλευρά του, μιλάει με τους πάντες για τα πάντα (για τις πολιτικές εξελίξεις), αλλά απαντά πολύ προσεκτικά όταν η συζήτηση στρέφεται στη δική του επόμενη μέρα στην πολιτική. Επί του παρόντος κρατά αποστάσεις από τα πολιτικά δρώμενα, αλλά δεν το αποκλείει για τη συνέχεια. Χαρακτήρισε προχθές μιλώντας στον ΣΚΑΪ «σοβαρό παίκτη» τον Αλέξη Τσίπρα και άφησε να εννοηθεί ότι το κόμμα του θα αναπτύξει δυναμική.
Στους συνομιλητές του λέει ότι εάν και εφόσον αποφασίσει να «επιστρέψει» σε εκλογικό χρόνο, δεν πρόκειται να είναι υποψήφιος στην Αρκαδία, αλλά ενδεχομένως σε κάποια άλλη περιφέρεια, μάλλον στην Αττική. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει ανταλλάξει απόψεις με τον Αλέξη Τσίπρα - πρώτη φορά ήταν αμέσως μετά τη διαγραφή του.
Η απόφαση του Χάρη Καστανίδη να αποχωρήσει από το «κόμμα του κ. Ανδρουλάκη», όπως είπε, αποτελεί έναν γρίφο που σχετίζεται με τις μελλοντικές επιλογές του πρώην υπουργού και επί πολλά χρόνια βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Καστανίδης διατηρεί ισχυρές δυνάμεις στην Α’ Θεσσαλονίκης και η αποχώρησή του δημιουργεί εκ των πραγμάτων φυγόκεντρες δυνάμεις. Ο ίδιος έχει υπογραμμίσει στους συνομιλητές του ότι δεν αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ έχοντας κάνει συζητήσεις με άλλο κόμμα ή πρόσωπο, εννοώντας ότι είχε στραμμένο το βλέμμα του στο ενδεχόμενο να στηρίξει επισήμως το εγχείρημα Τσίπρα ή να είναι υποψήφιος.
Αρκετοί πάντως, εντός και εκτός του ΠΑΣΟΚ, δεν θεωρούν απίθανη μια κρούση από τον πρώην πρωθυπουργό του ΣΥΡΙΖΑ προς τον πρώην υπουργό για την κάθοδό του με την ΕΛΑΣ και δη με το ψηφοδέλτιο Επικρατείας - στην Α’ Θεσσαλονίκης θα είναι, όπως αναμένεται, υποψήφιος ο Αντώνης Σαουλίδης (δεύτερος σε σταυρούς, πίσω από τον Καστανίδη). Ευρύτατες συζητήσεις γίνονται και όσον αφορά την αξιοποίηση και άλλων από το ΠΑΣΟΚ της Βόρειας Ελλάδας και άλλων περιοχών, όπως στην Κρήτη - ακούγεται δε ότι ακόμη και νυν βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, που στήριξε τον Χάρη Δούκα για την ηγεσία, έχει πυκνώσει τις επαφές με στελέχη της ΕΛΑΣ.
Ούτε όμως και η μειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σκοπεύει να παραδώσει τα όπλα, επιμένοντας μέσω της συλλογής των απαραίτητων υπογραφών στην εκ νέου συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος με πρωτεργάτες τους Παύλο Πολάκη, Νίκο Παππά και Ρένα Δούρου, προκειμένου να διαμορφώσουν μια νέα πλειοψηφία, ικανή να αναθεωρήσει την απόφαση πολιτικής στήριξης προς την ΕΛΑΣ. Ηδη, στην τελευταία συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος, ο Σωκράτης Φάμελλος βίωσε τη μοναξιά υπεράσπισης της γραμμής στήριξης της ΕΛΑΣ, αφού σαφείς αποστάσεις τηρεί ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Χρήστος Γιαννούλης, ενώ μια ενδιάμεση θέση υιοθέτησε πλέον και ο διευθυντής του Γραφείου του προέδρου του κόμματος Θανάσης Θεοχαρόπουλος.
Μιλώντας στο ρ/σ Παραπολιτικά FM. «Με προβληματίζει η στάση του Αλέξη Τσίπρα γιατί δεν θεωρώ ότι συμβάλλει στην προσπάθεια επίτευξης του υψηλότερου στόχου, να υπάρξει ένα νικηφόρο μέτωπο, μια νικηφόρα πρόταση, για να υπάρξει πολιτική αλλαγή», σχολίασε σχετικά ο κ. Γιαννούλης, προσθέτοντας πως «οι εκλεγμένοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν είμαστε οι αποσυνάγωγοι της πολιτικής σκηνής». Στο ενδιάμεσο, τα στελέχη που πρόσκεινται στον κ. Τσίπρα και παραμένουν στα κομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έχουν επιδιώξει συνειδητά το τελευταίο χρονικό διάστημα μια στάση παρατεταμένης σιωπής προκειμένου να μην οξύνουν ακόμη περισσότερο την εσωκομματική ένταση.
Υπό αυτήν την έννοια, η «τρόικα» των Πολάκη, Παππά και Δούρου εκτιμά πως η αλλαγή των συσχετισμών στο σώμα της Κεντρικής Επιτροπής είναι εφικτή, διαπιστώνοντας μια μεταβολή στο κλίμα, ιδίως μετά την ανακοίνωση των τομεαρχών και τη συνεδρίασή τους υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Κατά την οπτική της μειοψηφίας, εξάλλου, είναι σχεδόν αυτονόητο ότι όσοι επιθυμούν τον πρώην πρωθυπουργό στο νέο του κόμμα θα «πρέπει να το πράξουν χθες», θέση που πρόκειται να διατυπώσουν στη νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, την οποία θα επιδιώξουν να συγκληθεί μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο, στέλνοντας το μήνυμα προς την Αμαλίας πως η πολιτική στήριξή τους στην ΕΛΑΣ δεν είναι απαραίτητα δεδομένη. «Ακόμη και με τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σε ποσοστό 0,8% ή 1,2%, αυτός θα είναι χρήσιμος τη δεύτερη Κυριακή», περιγράφουν στελέχη της μειοψηφίας, σχολιάζοντας πως «αν λείπει και μισό γραμμάριο, δεν συμπληρώνεται ολόκληρο κιλό», ενώ εκτιμούν ότι στο τέλος ο Αλέξης Τσίπρας θα αναγκαστεί να ανακρούσει πρύμναν.
Σημειώνεται ότι δύο ακόμη στελέχη από το ΠΑΣΟΚ Αχαΐας, ο Γιώργος Παππάς (πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας) και ο Βασίλης Αϊβαλής (δημοτικός σύμβουλος Πάτρας), στηρίζουν το εγχείρημα Τσίπρα - ο πρώτος συμπεριλαμβάνεται και στη λίστα των νέων τομεαρχών της ΕΛΑΣ.
Την περασμένη Πέμπτη ανακοινώθηκε η αποχώρηση του Χάρη Λιούρη, εκλεγμένου περιφερειακού συμβούλου Ηπείρου, από το ΠΑΣΟΚ. Ηταν για αρκετά χρόνια στην ηγεσία του Γενικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων και ενεργό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Η προσχώρησή του στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη συνδέεται και με την ένταξή του στο Εθνικό Συμβούλιο του κόμματος, που είχε προγραμματίσει την πρώτη συνάντηση υπό τον Αλέξη Τσίπρα για χθες το πρωί στην Αθήνα. Στο Εθνικό Συμβούλιο αναμενόταν άλλωστε η ένταξη αρκετών στελεχών από τον αγροτικό και τον αυτοδιοικητικό χώρο, ειδικά από τις περιοχές της Ηπείρου και της Θεσσαλίας.
O ρόλος της «Ιθάκης»Την ίδια στιγμή, δεν είναι λίγοι όσοι προσέγγισαν τον πρώην πρωθυπουργό τους προηγούμενους μήνες μέσω των κατά τόπους παρουσιάσεων της «Ιθάκης», δηλώνοντας την πρόθεσή τους να αγκαλιάσουν το νέο πολιτικό του εγχείρημα. Σε αυτήν την πορεία, στο άρμα της ΕΛΑΣ προσδέθηκαν ο Γιώργος Παππάς, με μεγάλη διαδρομή στο Οικονομικό Επιμελητήριο στη δυτική Ελλάδα, ο Αντώνης Σαουλίδης από τη Θεσσαλονίκη, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου και ανιψιά του αείμνηστου Ροβέρτου Σπυρόπουλου, η Κατερίνα Μπέρδου από τον Εβρο, ενώ «πράσινες» περγαμηνές διαθέτει και η τομεάρχης πλέον Κοινωνικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ Μαριζέτα Αντωνοπούλου.
Στις μεταγραφές από τη Χαριλάου Τρικούπη εντάσσονται ακόμη ο Νίκος Νυφούδης, ο οποίος υπήρξε επί σειρά ετών συνεργάτης του πρώην υπουργού Σπύρου Βούγια στη Θεσσαλονίκη και η Μαρία Καμμά, δήμαρχος Τήλου και οργανωμένη από τα νεανικά της χρόνια μέχρι πρότινος στο ΠΑΣΟΚ.
Πιο κοντά στον ΤσίπραΑπό την Εύβοια, ο υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Αλέξανδρος Θεοδώρου το 2023 (είχε στηρίξει Χάρη Δούκα) ανακοίνωσε ότι δεν προτίθεται να κατέβει ξανά, αλλά τοπικά στελέχη στοιχηματίζουν ότι είναι θέμα χρόνου να προσχωρήσει στο κόμμα Τσίπρα. Κοντά στο εγχείρημα του Τσίπρα λέγεται ότι είναι ο προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ και πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Ηράκλειο Κρήτης Βαγγέλης Ζάχαρης, όπως και αυτοδιοικητικά στελέχη της Θεσσαλίας, όπως ο αντιπεριφερειάρχης (του Δημήτρη Κουρέτα), Γιάννης Αναστασίου από τον Βόλο. Την πρόθεσή της να μην κατέβει στις βουλευτικές εκλογές ακούγεται ότι θα εκφράσει η τρίτη σε σταυρούς δημοτική σύμβουλος Αθηναίων Τζίνη Γεννηματά, επί πολλά χρόνια στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.
Από την Ανανεωτική Αριστερά, τη συνιστώσα του ΠΑΣΟΚ, προσχώρησε στην ΕΛΑΣ (από τους πρώτους) ο Γιώργος Μπουλμπασάκος. Ηταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνος του Τομέα Υγείας - πλέον έχει ρόλο αναπληρωτή τομεάρχη Υγείας στο κόμμα Τσίπρα, όπου πέρασε και ο «πράσινος» Αναστάσης Ζαννιάς με καθήκοντα τομεάρχη Αθλητισμού. Ο γιος του πρώην υπουργού και επί πολλά χρόνια βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στην Α’ Πειραιά Μανώλη Μπεντενιώτη, Αργύρης Μπεντενιώτης, συμπεριλαμβάνεται επίσης στη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, ως αναπληρωτής Τομεάρχης Εμπορίου και Ανάπτυξης που ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ και είναι πολύ πιθανό να κατέβει ως υποψήφιος βουλευτής στην ίδια εκλογική περιφέρεια, όπου το ΠΑΣΟΚ σημειώνει πολύ χαμηλά ποσοστά.
Το δεύτερο κύμαΠαράλληλα, το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας ανεβάζει στροφές μέσα στο καλοκαίρι με πρόγραμμα στοχευμένων περιοδειών και επισκέψεων ανά την Ελλάδα, πρόγραμμα που θα «τρέξουν» ταυτόχρονα και τα περισσότερα κεντρικά στελέχη της ΕΛΑΣ με 15 μικρές εκδηλώσεις σε τοπικό επίπεδο έχει κεντρίσει ακόμη περισσότερο το «πράσινο» ενδιαφέρον, αφού για πρώτη φορά εμφανίζεται ένας «διαρκής διάλογος με επαγγελματικά χαρακτηριστικά», αίσθηση που ενέτεινε και η ανακοίνωση των κομματικών οργάνων της Συμπαράταξης. Την ίδια στιγμή, προσωπικούς δεσμούς διατηρεί με αρκετά αυτοδιοικητικά στελέχη ανά την Ελλάδα και ο γραμματέας του κόμματος, Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο οποίος δέχεται, κατά πληροφορίες, μηνύματα από αιρετούς και των δύο βαθμών από όλη την Ελλάδα, όπως και ο διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του Αλέξη Τσίπρα Γιώργος Βασιλειάδης.
Στις εκατέρωθεν βολιδοσκοπήσεις, κρίσιμο ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει και το επόμενο -και τελευταίο πριν τα μπάνια του λαού- κύμα δημοσκοπήσεων, καθώς υπάρχει πιθανότητα η Χαριλάου Τρικούπη να καθηλωθεί ακόμη και σε μονοψήφια ποσοστά. Εκτιμάται ότι μια τέτοια εξέλιξη θα αυξήσει ακόμη περισσότερο τα επίπεδα ζήτησης για τα ψηφοδέλτια του Αλέξη Τσίπρα. Στους σχεδιασμούς της Αμαλίας, η κατάρτιση των ψηφοδελτίων δεν έχει ακόμη εκκινήσει επισήμως στην ΕΛΑΣ, ωστόσο, η ανάπαυλα του καλοκαιριού θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην εκκίνηση της σχετικής συζήτησης, αλλά και στην πρώτη επιλογή προσώπων, αν και μετά τον Δεκαπενταύγουστο εικάζεται ότι θα ξεκινήσουν οι πρώτες παραιτήσεις εν ενεργεία βουλευτών.
Οι πρωτοφανείς συνθήκες που διαμορφώνονται στην κεντρική πολιτική σκηνή, σύμφωνα με στελέχη της ΕΛΑΣ, δηλαδή μια μετωπική αντιπαράθεση ανάμεσα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα με μονοψήφια μεταξύ τους διαφορά, αλλάζει όλα τα δεδομένα, εντείνοντας μοιραία το «πράσινο ρεύμα» προς την Αμαλίας. Σε μια τέτοια συνθήκη, άλλωστε, απόλυτου διπολισμού, ακόμη και πρωτοκλασάτα στελέχη του ΠΑΣΟΚ θα κληθούν να τοποθετηθούν για το εάν συμφωνούν περισσότερο ή λιγότερο με τον Αλέξη Τσίπρα από ό,τι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Τα σενάριαΚάποιοι εκτιμούν ότι όσο πλησιάζουν οι κάλπες δεν είναι απίθανη μια εξέλιξη προσέγγισης τόσο του Χάρη Δούκα όσο και του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, ο οποίος ως γνωστόν παρέδωσε την έδρα του στο ΠΑΣΟΚ όταν διεγράφη (τον περασμένο Μάρτιο) από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και οι δύο κρατούν αποστάσεις επί του παρόντος από τα σχετικά σενάρια. Ο μεν Δούκας εστιάζει στα του Δήμου της Αθήνας αλλά συνεχίζει να κινείται δραστήρια στην πρώτη γραμμή της Κεντροαριστεράς, προτείνοντας διάλογο με τις προοδευτικές δυνάμεις προς τις εκλογές - «ο Δούκας έχει πάει στον Τσίπρα και δεν το έχουμε καταλάβει, σε 3 μήνες θα τον βρίζουν από το ΠΑΣΟΚ ως αποστάτη και προδότη», ήταν η χαρακτηριστική πρόβλεψη του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Ν.Δ., Δημήτρη Καιρίδη, ο οποίος έχει αναλάβει τελευταίως τις σφοδρές επιθέσεις εναντίον του δημάρχου Αθηναίων.
Για την «ηρωϊκή έξοδο» και τη «μεταγραφή» του Δούκα στον Τσίπρα ασχολούνται όμως ουκ ολίγοι στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, ειδικά στελέχη που κονταροχτυπήθηκαν με τον Δούκα στηρίζοντας την επανεκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο ίδιος επιμένει στη γραμμή των συνεργασιών και με το κόμμα Τσίπρα, αλλά σε αυτή τη φάση αποφεύγει να περάσει τα… όρια των αποφάσεων του συνεδρίου. Σημειώνεται, πάντως, ότι ο κ. Δούκας ήταν μεταξύ των αποδεκτών της φράσης Τσίπρα στον ALPHA TV ότι «δεν συνεργάζεται με κόμματα».
Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, από την πλευρά του, μιλάει με τους πάντες για τα πάντα (για τις πολιτικές εξελίξεις), αλλά απαντά πολύ προσεκτικά όταν η συζήτηση στρέφεται στη δική του επόμενη μέρα στην πολιτική. Επί του παρόντος κρατά αποστάσεις από τα πολιτικά δρώμενα, αλλά δεν το αποκλείει για τη συνέχεια. Χαρακτήρισε προχθές μιλώντας στον ΣΚΑΪ «σοβαρό παίκτη» τον Αλέξη Τσίπρα και άφησε να εννοηθεί ότι το κόμμα του θα αναπτύξει δυναμική.
Στους συνομιλητές του λέει ότι εάν και εφόσον αποφασίσει να «επιστρέψει» σε εκλογικό χρόνο, δεν πρόκειται να είναι υποψήφιος στην Αρκαδία, αλλά ενδεχομένως σε κάποια άλλη περιφέρεια, μάλλον στην Αττική. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει ανταλλάξει απόψεις με τον Αλέξη Τσίπρα - πρώτη φορά ήταν αμέσως μετά τη διαγραφή του.
Η απόφαση του Χάρη Καστανίδη να αποχωρήσει από το «κόμμα του κ. Ανδρουλάκη», όπως είπε, αποτελεί έναν γρίφο που σχετίζεται με τις μελλοντικές επιλογές του πρώην υπουργού και επί πολλά χρόνια βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Καστανίδης διατηρεί ισχυρές δυνάμεις στην Α’ Θεσσαλονίκης και η αποχώρησή του δημιουργεί εκ των πραγμάτων φυγόκεντρες δυνάμεις. Ο ίδιος έχει υπογραμμίσει στους συνομιλητές του ότι δεν αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ έχοντας κάνει συζητήσεις με άλλο κόμμα ή πρόσωπο, εννοώντας ότι είχε στραμμένο το βλέμμα του στο ενδεχόμενο να στηρίξει επισήμως το εγχείρημα Τσίπρα ή να είναι υποψήφιος.
Αρκετοί πάντως, εντός και εκτός του ΠΑΣΟΚ, δεν θεωρούν απίθανη μια κρούση από τον πρώην πρωθυπουργό του ΣΥΡΙΖΑ προς τον πρώην υπουργό για την κάθοδό του με την ΕΛΑΣ και δη με το ψηφοδέλτιο Επικρατείας - στην Α’ Θεσσαλονίκης θα είναι, όπως αναμένεται, υποψήφιος ο Αντώνης Σαουλίδης (δεύτερος σε σταυρούς, πίσω από τον Καστανίδη). Ευρύτατες συζητήσεις γίνονται και όσον αφορά την αξιοποίηση και άλλων από το ΠΑΣΟΚ της Βόρειας Ελλάδας και άλλων περιοχών, όπως στην Κρήτη - ακούγεται δε ότι ακόμη και νυν βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, που στήριξε τον Χάρη Δούκα για την ηγεσία, έχει πυκνώσει τις επαφές με στελέχη της ΕΛΑΣ.
ΣΥΡΙΖΑ: Προβληματισμός για παραιτήσεις βουλευτώνΗ υψηλή «πράσινη» ζήτηση, όσο και οι 50 νέοι τομεάρχες της ΕΛΑΣ έχουν αγχώσει τους σημερινούς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ηδη, τα μηνύματα που έστειλε -πρώτη φορά δημόσια- ο πρώην πρωθυπουργός προς την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Κουμουνδούρου από τον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA, παρατηρώντας πως «δεν υπάρχουν θέσεις ρεζερβέ», αλλά και θέτοντας ως προϋπόθεση τις παραιτήσεις από τις κοινοβουλευτικές έδρες, έχουν εντείνει τις τελευταίες ώρες τον προβληματισμό για «άμεσες εξόδους» από το Κοινοβούλιο, στον απόηχο του καταμερισμού χαρτοφυλακίων που έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας στα νέα στελέχη της Συμπαράταξης.
Ούτε όμως και η μειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σκοπεύει να παραδώσει τα όπλα, επιμένοντας μέσω της συλλογής των απαραίτητων υπογραφών στην εκ νέου συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος με πρωτεργάτες τους Παύλο Πολάκη, Νίκο Παππά και Ρένα Δούρου, προκειμένου να διαμορφώσουν μια νέα πλειοψηφία, ικανή να αναθεωρήσει την απόφαση πολιτικής στήριξης προς την ΕΛΑΣ. Ηδη, στην τελευταία συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος, ο Σωκράτης Φάμελλος βίωσε τη μοναξιά υπεράσπισης της γραμμής στήριξης της ΕΛΑΣ, αφού σαφείς αποστάσεις τηρεί ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Χρήστος Γιαννούλης, ενώ μια ενδιάμεση θέση υιοθέτησε πλέον και ο διευθυντής του Γραφείου του προέδρου του κόμματος Θανάσης Θεοχαρόπουλος.
Μιλώντας στο ρ/σ Παραπολιτικά FM. «Με προβληματίζει η στάση του Αλέξη Τσίπρα γιατί δεν θεωρώ ότι συμβάλλει στην προσπάθεια επίτευξης του υψηλότερου στόχου, να υπάρξει ένα νικηφόρο μέτωπο, μια νικηφόρα πρόταση, για να υπάρξει πολιτική αλλαγή», σχολίασε σχετικά ο κ. Γιαννούλης, προσθέτοντας πως «οι εκλεγμένοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν είμαστε οι αποσυνάγωγοι της πολιτικής σκηνής». Στο ενδιάμεσο, τα στελέχη που πρόσκεινται στον κ. Τσίπρα και παραμένουν στα κομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έχουν επιδιώξει συνειδητά το τελευταίο χρονικό διάστημα μια στάση παρατεταμένης σιωπής προκειμένου να μην οξύνουν ακόμη περισσότερο την εσωκομματική ένταση.
Υπό αυτήν την έννοια, η «τρόικα» των Πολάκη, Παππά και Δούρου εκτιμά πως η αλλαγή των συσχετισμών στο σώμα της Κεντρικής Επιτροπής είναι εφικτή, διαπιστώνοντας μια μεταβολή στο κλίμα, ιδίως μετά την ανακοίνωση των τομεαρχών και τη συνεδρίασή τους υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Κατά την οπτική της μειοψηφίας, εξάλλου, είναι σχεδόν αυτονόητο ότι όσοι επιθυμούν τον πρώην πρωθυπουργό στο νέο του κόμμα θα «πρέπει να το πράξουν χθες», θέση που πρόκειται να διατυπώσουν στη νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, την οποία θα επιδιώξουν να συγκληθεί μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο, στέλνοντας το μήνυμα προς την Αμαλίας πως η πολιτική στήριξή τους στην ΕΛΑΣ δεν είναι απαραίτητα δεδομένη. «Ακόμη και με τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σε ποσοστό 0,8% ή 1,2%, αυτός θα είναι χρήσιμος τη δεύτερη Κυριακή», περιγράφουν στελέχη της μειοψηφίας, σχολιάζοντας πως «αν λείπει και μισό γραμμάριο, δεν συμπληρώνεται ολόκληρο κιλό», ενώ εκτιμούν ότι στο τέλος ο Αλέξης Τσίπρας θα αναγκαστεί να ανακρούσει πρύμναν.
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