Συναγερμός για ακραία ζέστη στο Κάνσας Σίτι ενόψει των νοκ άουτ του Μουντιάλ 2026
Συναγερμός για ακραία ζέστη στο Κάνσας Σίτι ενόψει των νοκ άουτ του Μουντιάλ 2026
Θερμοκρασίες έως 43°C προβλέπουν οι μετεωρολόγοι στην πόλη που φιλοξενεί προπονητικά κέντρα και αγώνα της φάσης των «32»
Συναγερμός για «ακραία ζέστη» στο Κάνσας Σίτι, μία από τις πόλεις που θα φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο, η οποία στεγάζει το προπονητικό κέντρο της Αργεντινής, Αγγλίας, Ολλανδίας και Αλγερίας, ενώ θα φιλοξενήσει τον αγώνα μεταξύ Κολομβίας και Γκάνας στους «32» (4/7-04:30).
Οι καιρικές συνθήκες έχουν ήδη επηρεάσει το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Κατά τη διάρκεια της φάσης των ομίλων, ο αγώνας μεταξύ Γαλλίας και Ιράκ διακόπηκε για περισσότερες από δύο ώρες λόγω καταιγίδων κοντά στο στάδιο στη Φιλαδέλφεια.
Το Κάνσας Σίτι, που βρίσκεται στις μεσοδυτικές ΗΠΑ, γνώρισε αύξηση της ζέστης και της υγρασίας αυτή την εβδομάδα.
Αργά χθες το βράδυ (29/6), η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε για «επικίνδυνες συνθήκες ζέστης, με τους δείκτες θερμότητας να προβλέπονται να κυμανθούν μεταξύ 105 και 110 βαθμών Φαρενάιτ (41 ° C έως 43 ° C)».
«Αρκετές ημέρες ακραίας ζέστης θα επηρεάσουν την περιοχή, με μικρή ανακούφιση κατά τη διάρκεια της νύχτας», προειδοποίησε η υπηρεσία.
Οι καιρικές συνθήκες έχουν ήδη επηρεάσει το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Κατά τη διάρκεια της φάσης των ομίλων, ο αγώνας μεταξύ Γαλλίας και Ιράκ διακόπηκε για περισσότερες από δύο ώρες λόγω καταιγίδων κοντά στο στάδιο στη Φιλαδέλφεια.
Το Κάνσας Σίτι, που βρίσκεται στις μεσοδυτικές ΗΠΑ, γνώρισε αύξηση της ζέστης και της υγρασίας αυτή την εβδομάδα.
Αργά χθες το βράδυ (29/6), η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε για «επικίνδυνες συνθήκες ζέστης, με τους δείκτες θερμότητας να προβλέπονται να κυμανθούν μεταξύ 105 και 110 βαθμών Φαρενάιτ (41 ° C έως 43 ° C)».
«Αρκετές ημέρες ακραίας ζέστης θα επηρεάσουν την περιοχή, με μικρή ανακούφιση κατά τη διάρκεια της νύχτας», προειδοποίησε η υπηρεσία.
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