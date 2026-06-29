Δημοτικά Τέλη: Μείωση για τα παλιά ακίνητα, αύξηση για τα ακριβά και τα νεόδμητα, δείτε παραδείγματα

Ποιους αφορά Το ΤΤΑ αφορά συγκεκριμένα:

Ποιος θα πληρώνει

Σήμερα, το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) επιβάλλεται με συντελεστή μεταξύ 0,25 έως 0,35 τοις χιλίοις επί του γινομένου «επιφάνεια ακινήτου σε τ.μ. x αντικειμενική τιμή ζώνης ανά τ.μ. x συντελεστή παλαιότητας», ενώ ο ΦΗΧ είναι μεσοσταθμικά περίπου το 50% του ΤΑΠ.Τα πάσης φύσεως ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εντός των ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή εντός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των 2.000 κατοίκων.Τα κάθε είδους κτίσματα που βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή εκτός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των 2.000 κατοίκων. Σε αυτή την περίπτωση, για τον υπολογισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη, από το Δημοτικό Συμβούλιο, η αξία των κτισμάτων συν την αξία της διπλάσιας έκτασης από εκείνη που καταλαμβάνουν τα κτίσματα.Το δικαίωμα υψούν («αέρας») εφόσον έχει συμπεριληφθεί σε συμβόλαιο μεταβίβασης ακινήτου και όπως καταγράφεται σε αυτό.Υπόχρεος πληρωμής θα είναι κάθε ιδιοκτήτης και κάθε επικαρπωτής ή νομέας ακινήτου. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος επιβαρύνει τον ενοικιαστή ακινήτου, υπόχρεος πληρωμής θα είναι ο ενοικιαστής, αλλά στη συνέχεια το ποσό του ΤΤΑ θα αφαιρείται από το μηνιαίο ενοίκιο.Οταν ο υπόχρεος αρνείται να καταβάλλει το τέλος μην πληρώνοντας τρεις συνεχόμενους μηνιαίους λογαριασμούς ή έναν τριμηνιαίο, ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας οφείλει να προβαίνει σε διακοπή της σύνδεσης και δεν την επαναφέρει μέχρι να εξοφληθεί το οφειλόμενο ποσό προς τον ίδιο προμηθευτή και τον δικαιούχο δήμο.Εάν ο υπόχρεος δεν ενδιαφερθεί για την επαναχορήγηση ηλεκτρικού ρεύματος, ο προμηθευτής γνωστοποιεί τούτο στον οικείο δήμο, ταυτόχρονα με τη διαγραφή του υπόχρεου από τους καταναλωτές ώστε να μεριμνήσει εκείνος για την είσπραξη του οφειλόμενου ΤΤΑ.