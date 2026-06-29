Δημοτικά Τέλη: Μείωση για τα παλιά ακίνητα, αύξηση για τα ακριβά και τα νεόδμητα, δείτε παραδείγματα
Δημοτικά Τέλη: Μείωση για τα παλιά ακίνητα, αύξηση για τα ακριβά και τα νεόδμητα, δείτε παραδείγματα
Ο νέος «Δημοτικός ΕΝΦΙΑ» αντικαθιστά ΤΑΠ και ΦΗΧ, ενώ αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού - Μειώσεις για εκατομμύρια ιδιοκτήτες από το 2027 - Από το 2028 δεν θα εισπράττονται με τον λογαριασμό ρεύματος
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Αλλαγές στον υπολογισμό και την είσπραξη των δημοτικών τελών ετοιμάζει το υπουργείο Εσωτερικών, με στόχο τη σημαντική μείωση των επιβαρύνσεων που αντιμετωπίζουν ιδιοκτήτες και ενοικιαστές ακινήτων. Το πρώτο βήμα έγινε την περασμένη Παρασκευή στην Ολομέλεια της Βουλής με την ψήφιση του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος προβλέπει την ενσωμάτωση του υφιστάμενου Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (ΦΗΧ) και του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) στο νέο Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ).
Ο «δημοτικός ΕΝΦΙΑ», που θα τεθεί σε εφαρμογή από 1/1/2027, θα φέρει ετήσιες μειώσεις από 26 έως και 72 ευρώ στη συντριπτική πλειονότητα των ακινήτων και επιβαρύνσεις από 38 έως 160 ευρώ σε νεόδμητα διαμερίσματα περιοχών με πολύ υψηλές αντικειμενικές αξίες όπως το Κολωνάκι.
Το δεύτερο βήμα θα ακολουθήσει έναν χρόνο αργότερα (1/1/2028) και προβλέπει την πλήρη αποσύνδεση της είσπραξης των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Η ρύθμιση Λιβάνιου προβλέπει την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος προκειμένου με σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ και των υπουργείων Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «να υπάρξει ένα σύστημα καταβολής δημοτικών τελών όχι μέσω της ΔΕΗ».
Σύμφωνα με πληροφορίες, η υποχρέωση είσπραξης θα ανατεθεί πιθανότατα είτε απευθείας στους δήμους ή σε περίπτωση αδυναμίας στην ΑΑΔΕ, ικανοποιώντας με τον τρόπο αυτόν ένα χρόνιο αίτημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και των παρόχων ενέργειας. Το νέο σύστημα, με βάση τον σχεδιασμό, θα προσομοιάζει με αυτό του ΕΝΦΙΑ: θα εκδίδεται μία φορά τον χρόνο και θα μπορεί να αποπληρώνεται σε 12 δόσεις.
■ Σημαντικές ελαφρύνσεις σε ακίνητα +20 ετών σε περιοχές με χαμηλές ή μεσαίες αντικειμενικές αξίες.
■ Επιβαρύνσεις για νεόδμητα διαμερίσματα, μεγάλης επιφάνειας, που βρίσκονται σε περιοχές με πολύ υψηλές αντικειμενικές αξίες.
Με τον τρόπο αυτό διορθώνεται μια διαχρονική αδικία που θέλει ένα ακίνητο 100 τ.μ. και 40 ετών στον Αγιο Παντελεήμονα Αχαρνών να πληρώνει το ίδιο τέλος με μια νεόδμητη οικία αντίστοιχου εμβαδού στην πλατεία Κολωνακίου παρά την προφανή διαφορά στην αντικειμενική τους αξία.
Για παράδειγμα, με το νέο σύστημα ο ιδιοκτήτης διαμερίσματος 30ετίας, 120 τ.μ. στα Ανω Πατήσια θα πληρώσει «δημοτικό ΕΝΦΙΑ» από 45 έως 63 ευρώ τον χρόνο -ανάλογα τον συντελεστή που θα επιλέξει η Δημοτική Αρχή- αντί των 71,1 ευρώ που πληρώνει σήμερα. Στον αντίποδα, νεόδμητο διαμέρισμα 160 τ.μ. στο Κολωνάκι θα δει αυξήσεις από 38,4 ευρώ έως 160 ευρώ ετησίως.
Ο «δημοτικός ΕΝΦΙΑ», που θα τεθεί σε εφαρμογή από 1/1/2027, θα φέρει ετήσιες μειώσεις από 26 έως και 72 ευρώ στη συντριπτική πλειονότητα των ακινήτων και επιβαρύνσεις από 38 έως 160 ευρώ σε νεόδμητα διαμερίσματα περιοχών με πολύ υψηλές αντικειμενικές αξίες όπως το Κολωνάκι.
Το δεύτερο βήμα θα ακολουθήσει έναν χρόνο αργότερα (1/1/2028) και προβλέπει την πλήρη αποσύνδεση της είσπραξης των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Η ρύθμιση Λιβάνιου προβλέπει την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος προκειμένου με σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ και των υπουργείων Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «να υπάρξει ένα σύστημα καταβολής δημοτικών τελών όχι μέσω της ΔΕΗ».
Σύμφωνα με πληροφορίες, η υποχρέωση είσπραξης θα ανατεθεί πιθανότατα είτε απευθείας στους δήμους ή σε περίπτωση αδυναμίας στην ΑΑΔΕ, ικανοποιώντας με τον τρόπο αυτόν ένα χρόνιο αίτημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και των παρόχων ενέργειας. Το νέο σύστημα, με βάση τον σχεδιασμό, θα προσομοιάζει με αυτό του ΕΝΦΙΑ: θα εκδίδεται μία φορά τον χρόνο και θα μπορεί να αποπληρώνεται σε 12 δόσεις.
Αρση αδικιώνΗ φιλοσοφία του νέου σχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών για τον εξορθολογισμό των δημοτικών τελών στηρίζεται σε δύο κεντρικές στοχεύσεις:
■ Σημαντικές ελαφρύνσεις σε ακίνητα +20 ετών σε περιοχές με χαμηλές ή μεσαίες αντικειμενικές αξίες.
■ Επιβαρύνσεις για νεόδμητα διαμερίσματα, μεγάλης επιφάνειας, που βρίσκονται σε περιοχές με πολύ υψηλές αντικειμενικές αξίες.
Με τον τρόπο αυτό διορθώνεται μια διαχρονική αδικία που θέλει ένα ακίνητο 100 τ.μ. και 40 ετών στον Αγιο Παντελεήμονα Αχαρνών να πληρώνει το ίδιο τέλος με μια νεόδμητη οικία αντίστοιχου εμβαδού στην πλατεία Κολωνακίου παρά την προφανή διαφορά στην αντικειμενική τους αξία.
Για παράδειγμα, με το νέο σύστημα ο ιδιοκτήτης διαμερίσματος 30ετίας, 120 τ.μ. στα Ανω Πατήσια θα πληρώσει «δημοτικό ΕΝΦΙΑ» από 45 έως 63 ευρώ τον χρόνο -ανάλογα τον συντελεστή που θα επιλέξει η Δημοτική Αρχή- αντί των 71,1 ευρώ που πληρώνει σήμερα. Στον αντίποδα, νεόδμητο διαμέρισμα 160 τ.μ. στο Κολωνάκι θα δει αυξήσεις από 38,4 ευρώ έως 160 ευρώ ετησίως.
Πώς θα υπολογίζεταιΣύμφωνα με το πλέγμα ρυθμίσεων που ψήφισε η Ολομέλεια της Βουλής, από 1/1/2027 θα επιβάλλεται σε όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων ένας νέος ενιαίος δημοτικός φόρος, το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ), το οποίο θα αντικαταστήσει το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και τον Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (ΦΗΧ). Το ΤΤΑ θα υπολογίζεται με ποσοστιαίο συντελεστή που θα καθορίζεται από κάθε δήμο, μεταξύ 0,3 και 0,7 τοις χιλίοις επί του γινομένου που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας του κάθε ακινήτου, επί την αντικειμενική τιμή ζώνης ανά τ.μ. που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου και επί τον συντελεστή παλαιότητας του ακινήτου (τ.μ. x συντελεστή παλαιότητας x τιμή ζώνης x 0,5 έως 0,7 τοις χιλίοις).
Σήμερα, το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) επιβάλλεται με συντελεστή μεταξύ 0,25 έως 0,35 τοις χιλίοις επί του γινομένου «επιφάνεια ακινήτου σε τ.μ. x αντικειμενική τιμή ζώνης ανά τ.μ. x συντελεστή παλαιότητας», ενώ ο ΦΗΧ είναι μεσοσταθμικά περίπου το 50% του ΤΑΠ.
β/ Τα κάθε είδους κτίσματα που βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή εκτός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των 2.000 κατοίκων. Σε αυτή την περίπτωση, για τον υπολογισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη, από το Δημοτικό Συμβούλιο, η αξία των κτισμάτων συν την αξία της διπλάσιας έκτασης από εκείνη που καταλαμβάνουν τα κτίσματα.
γ/ Το δικαίωμα υψούν («αέρας») εφόσον έχει συμπεριληφθεί σε συμβόλαιο μεταβίβασης ακινήτου και όπως καταγράφεται σε αυτό.
Οταν ο υπόχρεος αρνείται να καταβάλλει το τέλος μην πληρώνοντας τρεις συνεχόμενους μηνιαίους λογαριασμούς ή έναν τριμηνιαίο, ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας οφείλει να προβαίνει σε διακοπή της σύνδεσης και δεν την επαναφέρει μέχρι να εξοφληθεί το οφειλόμενο ποσό προς τον ίδιο προμηθευτή και τον δικαιούχο δήμο.
Εάν ο υπόχρεος δεν ενδιαφερθεί για την επαναχορήγηση ηλεκτρικού ρεύματος, ο προμηθευτής γνωστοποιεί τούτο στον οικείο δήμο, ταυτόχρονα με τη διαγραφή του υπόχρεου από τους καταναλωτές ώστε να μεριμνήσει εκείνος για την είσπραξη του οφειλόμενου ΤΤΑ.
Ποιους αφορά Το ΤΤΑ αφορά συγκεκριμένα:α/ Τα πάσης φύσεως ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εντός των ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή εντός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των 2.000 κατοίκων.
β/ Τα κάθε είδους κτίσματα που βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή εκτός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των 2.000 κατοίκων. Σε αυτή την περίπτωση, για τον υπολογισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη, από το Δημοτικό Συμβούλιο, η αξία των κτισμάτων συν την αξία της διπλάσιας έκτασης από εκείνη που καταλαμβάνουν τα κτίσματα.
γ/ Το δικαίωμα υψούν («αέρας») εφόσον έχει συμπεριληφθεί σε συμβόλαιο μεταβίβασης ακινήτου και όπως καταγράφεται σε αυτό.
Ποιος θα πληρώνειΥπόχρεος πληρωμής θα είναι κάθε ιδιοκτήτης και κάθε επικαρπωτής ή νομέας ακινήτου. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος επιβαρύνει τον ενοικιαστή ακινήτου, υπόχρεος πληρωμής θα είναι ο ενοικιαστής, αλλά στη συνέχεια το ποσό του ΤΤΑ θα αφαιρείται από το μηνιαίο ενοίκιο.
Οταν ο υπόχρεος αρνείται να καταβάλλει το τέλος μην πληρώνοντας τρεις συνεχόμενους μηνιαίους λογαριασμούς ή έναν τριμηνιαίο, ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας οφείλει να προβαίνει σε διακοπή της σύνδεσης και δεν την επαναφέρει μέχρι να εξοφληθεί το οφειλόμενο ποσό προς τον ίδιο προμηθευτή και τον δικαιούχο δήμο.
Εάν ο υπόχρεος δεν ενδιαφερθεί για την επαναχορήγηση ηλεκτρικού ρεύματος, ο προμηθευτής γνωστοποιεί τούτο στον οικείο δήμο, ταυτόχρονα με τη διαγραφή του υπόχρεου από τους καταναλωτές ώστε να μεριμνήσει εκείνος για την είσπραξη του οφειλόμενου ΤΤΑ.
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