Πρώην υποψήφια βουλευτής κόμματος της αντιπολίτευσης η 57χρονη που έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα στην Κορινθία
Πρώην υποψήφια βουλευτής κόμματος της αντιπολίτευσης η 57χρονη που έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα στην Κορινθία
Σύμφωνα με το Mega, είχε συμμετάσχει ως υποψήφια βουλευτής στις εθνικές εκλογές του 2019 και του 2023 - Όπως δήλωσε στους αστυνομικούς, σκόπευε να είναι εκ νέου υποψήφια στις επόμενες βουλευτικές εκλογές
Υποψήφια βουλευτής κόμματος της αντιπολίτευσης στις εθνικές εκλογές του 2019 και του 2023 είναι η 57χρονη που συνελήφθη για εμπρησμό στην Κορινθία, μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χωράφι με ξερά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, η γυναίκα φέρεται να συνδέεται με την πρόκληση της φωτιάς, ενώ καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης έπαιξε και βιντεοληπτικό υλικό.
Σύμφωνα με τις αρχές, καθοριστικής σημασίας για την πορεία της έρευνας για τα αίτια της πυρκαγιάς ήταν βίντεο από την περιοχή, στο οποίο η 57χρονη φαίνεται να βγαίνει από το σπίτι της μαζί με τον σκύλο της και να κατευθύνεται προς το σημείο όπου λίγο αργότερα εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Στο οπτικό υλικό εμφανίζεται η 57χρονη να σκύβει για λίγα δευτερόλεπτα σε χωράφι με ξερά χόρτα και στη συνέχεια να αποχωρεί, ενώ αμέσως μετά ξεσπούν οι φλόγες.
Όταν οι πυροσβέστες της έδειξαν το βίντεο με τις κινήσεις της, η ίδια φέρεται να έδωσε διαφορετικές εξηγήσεις. Αρχικά υποστήριξε στους Ανακριτικούς Υπαλλήλους ότι της έπεσε το ακουστικό και έσκυψε για να το σηκώσει, ενώ λίγο αργότερα ανέφερε ότι σταμάτησε για να αφαιρέσει ένα τσιμπούρι από τον σκύλο της.
Σύμφωνα με το Mega, η 57χρονη είχε συμμετάσχει ως υποψήφια βουλευτής στις εθνικές εκλογές του 2019 και του 2023, ενώ, σύμφωνα με όσα φέρεται να δήλωσε στις αρχές, σκόπευε να είναι εκ νέου υποψήφια στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.
Μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.
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Η άμεση κινητοποίηση των κατοίκων, που επιχείρησαν αρχικά να περιορίσουν τις φλόγες, σε συνδυασμό με την ταχεία επέμβαση της Πυροσβεστικής, είχε ως αποτέλεσμα η φωτιά να τεθεί υπό έλεγχο πριν επεκταθεί σε κατοικημένες ή δασικές εκτάσεις.
Την προανάκριση για την πυρκαγιά ανέλαβαν Ανακριτικοί Υπάλληλοι των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.), με τη συνδρομή στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), τα οποία συμμετείχαν στη συλλογή και αξιολόγηση των στοιχείων.
Από την έρευνα προέκυψαν στοιχεία που, σύμφωνα με τις αρχές, συνδέουν τη 57χρονη με την πρόκληση της πυρκαγιάς, η οποία εκτιμάται ότι προκλήθηκε με τη χρήση αναπτήρα ή σπίρτων.
Σύμφωνα με τις αρχές, καθοριστικής σημασίας για την πορεία της έρευνας για τα αίτια της πυρκαγιάς ήταν βίντεο από την περιοχή, στο οποίο η 57χρονη φαίνεται να βγαίνει από το σπίτι της μαζί με τον σκύλο της και να κατευθύνεται προς το σημείο όπου λίγο αργότερα εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Στο οπτικό υλικό εμφανίζεται η 57χρονη να σκύβει για λίγα δευτερόλεπτα σε χωράφι με ξερά χόρτα και στη συνέχεια να αποχωρεί, ενώ αμέσως μετά ξεσπούν οι φλόγες.
Όταν οι πυροσβέστες της έδειξαν το βίντεο με τις κινήσεις της, η ίδια φέρεται να έδωσε διαφορετικές εξηγήσεις. Αρχικά υποστήριξε στους Ανακριτικούς Υπαλλήλους ότι της έπεσε το ακουστικό και έσκυψε για να το σηκώσει, ενώ λίγο αργότερα ανέφερε ότι σταμάτησε για να αφαιρέσει ένα τσιμπούρι από τον σκύλο της.
Σύμφωνα με το Mega, η 57χρονη είχε συμμετάσχει ως υποψήφια βουλευτής στις εθνικές εκλογές του 2019 και του 2023, ενώ, σύμφωνα με όσα φέρεται να δήλωσε στις αρχές, σκόπευε να είναι εκ νέου υποψήφια στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.
Μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.
Το χρονικό της πυρκαγιάς και της σύλληψηςΗ φωτιά ξέσπασε στις 18:46 το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή Κυρά Βρύση, στον οικισμό Άρη στα Ίσθμια Κορινθίας, καίγοντας περίπου τρία στρέμματα με ξερά χόρτα. Εκείνη την ώρα στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που αύξησε τον κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης της πυρκαγιάς προς παρακείμενα πεύκα και κατοικίες.
Η άμεση κινητοποίηση των κατοίκων, που επιχείρησαν αρχικά να περιορίσουν τις φλόγες, σε συνδυασμό με την ταχεία επέμβαση της Πυροσβεστικής, είχε ως αποτέλεσμα η φωτιά να τεθεί υπό έλεγχο πριν επεκταθεί σε κατοικημένες ή δασικές εκτάσεις.
Την προανάκριση για την πυρκαγιά ανέλαβαν Ανακριτικοί Υπάλληλοι των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.), με τη συνδρομή στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), τα οποία συμμετείχαν στη συλλογή και αξιολόγηση των στοιχείων.
Από την έρευνα προέκυψαν στοιχεία που, σύμφωνα με τις αρχές, συνδέουν τη 57χρονη με την πρόκληση της πυρκαγιάς, η οποία εκτιμάται ότι προκλήθηκε με τη χρήση αναπτήρα ή σπίρτων.
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