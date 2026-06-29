Ποιο είναι το καλύτερο αναλγητικό για τους πόνους περιόδου – Μία φαρμακολόγος εξηγεί
Ποιο είναι το καλύτερο αναλγητικό για τους πόνους περιόδου – Μία φαρμακολόγος εξηγεί
Μια ειδικός αναλύει τις διαθέσιμες φαρμακευτικές επιλογές αναλγητικών για τους πόνους περιόδου, καταλήγοντας στην πιο αποτελεσματική λύση
Παρότι οι πόνοι της περιόδου είναι μια δυσάρεστη εμπειρία για εκατομμύρια γυναίκες κάθε μήνα, συχνά δεν αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά.
H Dipa Kamdar, Επίκουρη Καθηγήτρια Φαρμακευτικής Πρακτικής στο Πανεπιστήμιο Kingston αναλύει τις διαθέσιμες φαρμακευτικές επιλογές αναλγητικών, καταλήγοντας στην αποτελεσματικότερη, σε άρθρο της στο The Conversation.
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H Dipa Kamdar, Επίκουρη Καθηγήτρια Φαρμακευτικής Πρακτικής στο Πανεπιστήμιο Kingston αναλύει τις διαθέσιμες φαρμακευτικές επιλογές αναλγητικών, καταλήγοντας στην αποτελεσματικότερη, σε άρθρο της στο The Conversation.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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