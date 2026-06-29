Ποιο είναι το καλύτερο αναλγητικό για τους πόνους περιόδου – Μία φαρμακολόγος εξηγεί
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Ιβουπροφαίνη ΜΣΑΦ Παρακεταμόλη Περίοδος Πόνοι περιόδου

Ποιο είναι το καλύτερο αναλγητικό για τους πόνους περιόδου – Μία φαρμακολόγος εξηγεί

Μια ειδικός αναλύει τις διαθέσιμες φαρμακευτικές επιλογές αναλγητικών για τους πόνους περιόδου, καταλήγοντας στην πιο αποτελεσματική λύση

Ποιο είναι το καλύτερο αναλγητικό για τους πόνους περιόδου – Μία φαρμακολόγος εξηγεί
Μαρία Κοτοπούλη
Παρότι οι πόνοι της περιόδου είναι μια δυσάρεστη εμπειρία για εκατομμύρια γυναίκες κάθε μήνα, συχνά δεν αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά.

H Dipa Kamdar, Επίκουρη Καθηγήτρια Φαρμακευτικής Πρακτικής στο Πανεπιστήμιο Kingston αναλύει τις διαθέσιμες φαρμακευτικές επιλογές αναλγητικών, καταλήγοντας στην αποτελεσματικότερη, σε άρθρο της στο The Conversation.

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Μαρία Κοτοπούλη
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