Το εμβόλιο που θωρακίζει το μυαλό και προστατεύει από την άνοια
Το εμβόλιο που θωρακίζει το μυαλό και προστατεύει από την άνοια
Το εμβόλιο κατά του έρπητα ζωστήρα μπορεί να έχει οφέλη πέρα από την πρόληψη της νόσου, καθώς νέα μελέτη το συνδέει με μειωμένο κίνδυνο άνοιας στους ηλικιωμένους
Μπορεί το εμβόλιο κατά του έρπητα ζωστήρα να μειώσει τον κίνδυνο ανάπτυξης άνοιας στους ηλικιωμένους; Αυτό υποστηρίζει νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Annals of Internal Medicine.
Ο έρπης ζωστήρας είναι μια επώδυνη πάθηση, που προκαλείται από την επανενεργοποίηση του ιού της ανεμοβλογιάς. Το ανασυνδυασμένο εμβόλιο έχει σχεδιαστεί για την πρόληψη του έρπητα ζωστήρα και των επιπλοκών του. Η έρευνα έδειξε, συγκεκριμένα, ότι άτομα ηλικίας 66 ετών και άνω που έλαβαν το εμβόλιο μέσα σε διάστημα ενός έτους από την είσοδο ή την έξοδό τους από οίκο ευγηρίας στις ΗΠΑ, είχαν σημαντικά μικρότερη πιθανότητα να διαγνωστούν με άνοια κατά τα επόμενα 4 χρόνια. Η νέα μελέτη έρχεται να ενισχύσει προηγούμενες παρατηρητικές έρευνες, οι οποίες είχαν δείξει ότι ο εμβολιασμός κατά του έρπητα ζωστήρα μπορεί να σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο άνοιας.
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Ο έρπης ζωστήρας είναι μια επώδυνη πάθηση, που προκαλείται από την επανενεργοποίηση του ιού της ανεμοβλογιάς. Το ανασυνδυασμένο εμβόλιο έχει σχεδιαστεί για την πρόληψη του έρπητα ζωστήρα και των επιπλοκών του. Η έρευνα έδειξε, συγκεκριμένα, ότι άτομα ηλικίας 66 ετών και άνω που έλαβαν το εμβόλιο μέσα σε διάστημα ενός έτους από την είσοδο ή την έξοδό τους από οίκο ευγηρίας στις ΗΠΑ, είχαν σημαντικά μικρότερη πιθανότητα να διαγνωστούν με άνοια κατά τα επόμενα 4 χρόνια. Η νέα μελέτη έρχεται να ενισχύσει προηγούμενες παρατηρητικές έρευνες, οι οποίες είχαν δείξει ότι ο εμβολιασμός κατά του έρπητα ζωστήρα μπορεί να σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο άνοιας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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