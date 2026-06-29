Το εμβόλιο που θωρακίζει το μυαλό και προστατεύει από την άνοια

Το εμβόλιο κατά του έρπητα ζωστήρα μπορεί να έχει οφέλη πέρα από την πρόληψη της νόσου, καθώς νέα μελέτη το συνδέει με μειωμένο κίνδυνο άνοιας στους ηλικιωμένους