Η αισιοδοξία προστατεύει τον εγκέφαλο από άνοια αποκαλύπτει έρευνα σε 9.000 ενήλικες – 3 τρόποι να γίνουμε πιο αισιόδοξοι

που παρακολούθησε περισσότερους από 9.000 ηλικιωμένους ενήλικες φαίνεται να επιβεβαιώνει το διαχρονικό μήνυμα του γνωστού τραγουδιού των Monty Python, «Always Look on the Bright Side of Life». Σύμφωνα με τα ευρήματα, όσοι διατηρούν μια πιο αισιόδοξη στάση απέναντι στη ζωή και το μέλλον φαίνεται ναΟι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα υψηλότερα επίπεδα αισιοδοξίας συνδέονται με. Τα αποτελέσματα έρχονται να προστεθούν σε ένα συνεχώς αυξανόμενο σώμα επιστημονικών δεδομένων που αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο τηςΔιαβάστε περισσότερα στο