Η αισιοδοξία προστατεύει τον εγκέφαλο από άνοια αποκαλύπτει έρευνα σε 9.000 ενήλικες – 3 τρόποι να γίνουμε πιο αισιόδοξοι
Η αισιοδοξία προστατεύει τον εγκέφαλο από άνοια αποκαλύπτει έρευνα σε 9.000 ενήλικες – 3 τρόποι να γίνουμε πιο αισιόδοξοι
Νέα μελέτη δείχνει ότι οι αισιόδοξοι άνθρωποι διατηρούν καλύτερες γνωστικές λειτουργίες και έχουν μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας. Τα καλά νέα; Η αισιοδοξία μπορεί να καλλιεργηθεί
Νεότερη μελέτη που παρακολούθησε περισσότερους από 9.000 ηλικιωμένους ενήλικες φαίνεται να επιβεβαιώνει το διαχρονικό μήνυμα του γνωστού τραγουδιού των Monty Python, «Always Look on the Bright Side of Life». Σύμφωνα με τα ευρήματα, όσοι διατηρούν μια πιο αισιόδοξη στάση απέναντι στη ζωή και το μέλλον φαίνεται να προστατεύουν καλύτερα τον εγκέφαλό τους από τη γνωστική εξασθένηση και την άνοια.
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα υψηλότερα επίπεδα αισιοδοξίας συνδέονται με καλύτερες γνωστικές επιδόσεις και μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας. Τα αποτελέσματα έρχονται να προστεθούν σε ένα συνεχώς αυξανόμενο σώμα επιστημονικών δεδομένων που αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο της ψυχολογικής διάθεσης όχι μόνο στην ψυχική, αλλά και στη σωματική υγεία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα υψηλότερα επίπεδα αισιοδοξίας συνδέονται με καλύτερες γνωστικές επιδόσεις και μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας. Τα αποτελέσματα έρχονται να προστεθούν σε ένα συνεχώς αυξανόμενο σώμα επιστημονικών δεδομένων που αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο της ψυχολογικής διάθεσης όχι μόνο στην ψυχική, αλλά και στη σωματική υγεία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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