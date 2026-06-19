Είναι το γάλα καλό για το παιδί; Ένας ειδικός εξηγεί πόσα γαλακτοκομικά χρειάζονται τα παιδιά
Είναι το γάλα καλό για το παιδί; Ένας ειδικός εξηγεί πόσα γαλακτοκομικά χρειάζονται τα παιδιά
Τι ακριβώς ισχύει όσον αφορά το γάλα και τα υπόλοιπα γαλακτοκομικά προϊόντα στην παιδική διατροφή; Ο ειδικός απαντά και διαλύει τους μύθους
Πόσο γάλα να δίνω στο παιδί μου; Είναι καλή ιδέα να προσθέτω γιαούρτι και τυρί στα γεύματά του ή είναι προτιμότερο να μην καταναλώνει γαλακτοκομικά προϊόντα; Αυτά είναι ερωτήματα που απασχολούν συχνά τους γονείς, κυρίως εξαιτίας των διφορούμενων απόψεων που κυκλοφορούν. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ορισμένοι προειδοποιούν ότι τα παιδιά πρέπει να αποφεύγουν το γάλα, καθώς μπορεί να προκαλέσει άσθμα, αλλεργίες ή πεπτικά προβλήματα. Άλλοι υποστηρίζουν ότι πολλά παιδιά δεν καταναλώνουν επαρκείς ποσότητες γαλακτοκομικών.
Τελικά, τι ισχύει;
Όπως εξηγεί ο Nick Fuller, Διευθυντής Κλινικών Δοκιμών στο Τμήμα Ενδοκρινολογίας του Νοσοκομείου RPA σε άρθρο του στο The Conversation, για τα περισσότερα παιδιά, τα γαλακτοκομικά μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμο μέρος μιας υγιεινής διατροφής. Με εξαίρεση όσα έχουν αλλεργία στο αγελαδινό γάλα ή δυσανεξία στη λακτόζη, τα περισσότερα παιδιά μπορούν να επωφεληθούν από τα θρεπτικά συστατικά αυτής της ομάδας τροφίμων. Το γάλα, το γιαούρτι και το τυρί αποτελούν σημαντικές πηγές ασβεστίου, ιωδίου, πρωτεϊνών και άλλων θρεπτικών συστατικών που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και τη μακροπρόθεσμη υγεία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τελικά, τι ισχύει;
Όπως εξηγεί ο Nick Fuller, Διευθυντής Κλινικών Δοκιμών στο Τμήμα Ενδοκρινολογίας του Νοσοκομείου RPA σε άρθρο του στο The Conversation, για τα περισσότερα παιδιά, τα γαλακτοκομικά μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμο μέρος μιας υγιεινής διατροφής. Με εξαίρεση όσα έχουν αλλεργία στο αγελαδινό γάλα ή δυσανεξία στη λακτόζη, τα περισσότερα παιδιά μπορούν να επωφεληθούν από τα θρεπτικά συστατικά αυτής της ομάδας τροφίμων. Το γάλα, το γιαούρτι και το τυρί αποτελούν σημαντικές πηγές ασβεστίου, ιωδίου, πρωτεϊνών και άλλων θρεπτικών συστατικών που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και τη μακροπρόθεσμη υγεία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα