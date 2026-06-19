Καρκίνος νεφρού: Μια νόσος που δεν έχει πάντα συμπτώματα
Καρκίνος νεφρού: Μια νόσος που δεν έχει πάντα συμπτώματα
Η εκστρατεία «Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού» στοχεύει στην ενημέρωση για μια «σιωπηλή» νόσο που συχνά δεν δίνει έγκαιρα συμπτώματα, τονίζοντας τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης
«Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα. Εάν είσαι άνω των 50 ετών, μίλησε με τον γιατρό σου. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να σώσει τη ζωή σου!». Το σημαντικό αυτό μήνυμα μεταφέρει στο κοινό η νέα εκστρατεία ενημέρωσης με τίτλο «Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού!», την οποία υλοποιεί η βιοφαρμακευτική εταιρεία Ipsen Ελλάδος υπό την αιγίδα της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ).
Ο καρκίνος του νεφρού στα αρχικά στάδια συνήθως δεν προκαλεί σαφή ή ειδικά συμπτώματα. Ως αποτέλεσμα, πολλοί άνθρωποι μπορεί να μη γνωρίζουν ότι νοσούν, φτάνοντας στο σημείο να αναζητήσουν ιατρική συμβουλή όταν τα συμπτώματα δεν μπορούν πλέον να αγνοηθούν. Αυτό συνήθως όμως σημαίνει ότι ο καρκίνος βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο, με όλα όσα αυτό συνεπάγεται για την πρόγνωση του ασθενούς.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ο καρκίνος του νεφρού στα αρχικά στάδια συνήθως δεν προκαλεί σαφή ή ειδικά συμπτώματα. Ως αποτέλεσμα, πολλοί άνθρωποι μπορεί να μη γνωρίζουν ότι νοσούν, φτάνοντας στο σημείο να αναζητήσουν ιατρική συμβουλή όταν τα συμπτώματα δεν μπορούν πλέον να αγνοηθούν. Αυτό συνήθως όμως σημαίνει ότι ο καρκίνος βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο, με όλα όσα αυτό συνεπάγεται για την πρόγνωση του ασθενούς.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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