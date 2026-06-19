Καρκίνος νεφρού: Μια νόσος που δεν έχει πάντα συμπτώματα

Η εκστρατεία «Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού» στοχεύει στην ενημέρωση για μια «σιωπηλή» νόσο που συχνά δεν δίνει έγκαιρα συμπτώματα, τονίζοντας τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης