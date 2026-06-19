Αεροπορικά ταξίδια: Τι αλλάζει για παιδιά, εγκύους και χειραποσκευές
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Αεροπορικά ταξίδια: Τι αλλάζει για παιδιά, εγκύους και χειραποσκευές

Νέοι κανόνες στην ΕΕ φέρνουν δωρεάν θέσεις για παιδιά δίπλα στους γονείς, περισσότερη προστασία για εγκύους και επιβάτες με αναπηρία, αποζημίωση μετά από τρίωρη καθυστέρηση και μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές των εισιτηρίων

Αεροπορικά ταξίδια: Τι αλλάζει για παιδιά, εγκύους και χειραποσκευές
Βίκυ Βενιού
Σημαντικές αλλαγές στα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών ταξιδιών φέρνει η νέα συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των ταξιδιωτών και τον περιορισμό πρόσθετων χρεώσεων που συχνά αυξάνουν το τελικό κόστος ενός ταξιδιού.

Οι νέοι κανόνες αφορούν, μεταξύ άλλων, σε οικογένειες με παιδιά, εγκύους, επιβάτες με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, καθώς και ζητήματα όπως οι αποζημιώσεις για καθυστερήσεις, οι χειραποσκευές και η διαφάνεια στις τιμές.

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Βίκυ Βενιού
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