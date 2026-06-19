Αεροπορικά ταξίδια: Τι αλλάζει για παιδιά, εγκύους και χειραποσκευές

Νέοι κανόνες στην ΕΕ φέρνουν δωρεάν θέσεις για παιδιά δίπλα στους γονείς, περισσότερη προστασία για εγκύους και επιβάτες με αναπηρία, αποζημίωση μετά από τρίωρη καθυστέρηση και μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές των εισιτηρίων