Τελικά πόσοι υδατάνθρακες προστατεύουν την καρδιά και ρίχνουν την «κακή» χοληστερόλη;
Τελικά πόσοι υδατάνθρακες προστατεύουν την καρδιά και ρίχνουν την «κακή» χοληστερόλη;
Νέα μελέτη υποστηρίζει την ισορροπία έναντι του ακραίου περιορισμού, υποστηρίζοντας ότι η μέτρια πρόσληψη υδατανθράκων μπορεί να προσφέρει οφέλη στην καρδιαγγειακή και μεταβολική υγεία, σε σύγκριση με τις πολύ περιοριστικές δίαιτες
Εδώ και χρόνια, οι υδατάνθρακες έχουν τη φήμη ενός από τους μεγαλύτερους «εχθρούς» όσων προσπαθούν να χάσουν βάρος ή να προστατεύσουν την υγεία της καρδιάς τους. Το ψωμί, τα ζυμαρικά και οι πατάτες συγκαταλέγονται στα πρώτα τρόφιμα που εξαφανίζονται από το μενού.
Ωστόσο, η αλήθεια για τον ρόλο των υδατανθράκων είναι πιο σύνθετη.
Οι δίαιτες με υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες έχουν συνδεθεί, πράγματι, με μεγαλύτερο κίνδυνο απόφραξης των αρτηριών, καρδιακών παθήσεων και εγκεφαλικού επεισοδίου, ωστόσο η δραστική μείωσή τους παραμένει αντικείμενο συζήτησης. Ορισμένες μελέτες υποδηλώνουν ότι οι δίαιτες χαμηλών υδατανθράκων μπορούν να βελτιώσουν το βάρος, την αρτηριακή πίεση και τα τριγλυκερίδια, ενώ άλλες δείχνουν ότι μπορεί να προσφέρουν περιορισμένα οφέλη ή ακόμη και να ενισχύσουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο σε ορισμένα άτομα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ωστόσο, η αλήθεια για τον ρόλο των υδατανθράκων είναι πιο σύνθετη.
Οι δίαιτες με υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες έχουν συνδεθεί, πράγματι, με μεγαλύτερο κίνδυνο απόφραξης των αρτηριών, καρδιακών παθήσεων και εγκεφαλικού επεισοδίου, ωστόσο η δραστική μείωσή τους παραμένει αντικείμενο συζήτησης. Ορισμένες μελέτες υποδηλώνουν ότι οι δίαιτες χαμηλών υδατανθράκων μπορούν να βελτιώσουν το βάρος, την αρτηριακή πίεση και τα τριγλυκερίδια, ενώ άλλες δείχνουν ότι μπορεί να προσφέρουν περιορισμένα οφέλη ή ακόμη και να ενισχύσουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο σε ορισμένα άτομα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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