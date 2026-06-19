Τελικά πόσοι υδατάνθρακες προστατεύουν την καρδιά και ρίχνουν την «κακή» χοληστερόλη;

Εδώ και χρόνια, οι υδατάνθρακες έχουν τη φήμη ενός από τους μεγαλύτερους «εχθρούς»ή να προστατεύσουν την υγεία της καρδιάς τους. Το ψωμί, τα ζυμαρικά και οι πατάτες συγκαταλέγονται στα πρώτα τρόφιμα που εξαφανίζονται από το μενού.Ωστόσο, η αλήθεια για τον ρόλο των υδατανθράκων είναι πιο σύνθετη.Οι δίαιτες με υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες έχουν συνδεθεί, πράγματι, με μεγαλύτερο κίνδυνο απόφραξης των αρτηριών, καρδιακών παθήσεων και εγκεφαλικού επεισοδίου, ωστόσο η δραστική μείωσή τους παραμένει αντικείμενο συζήτησης. Ορισμένες μελέτες υποδηλώνουν ότι οιΔιαβάστε περισσότερα στο