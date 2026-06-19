Φωτοδερματίτιδα, αφυδάτωση, εγκαύματα – Όλα τα μυστικά για την καλοκαιρινή φροντίδα του δέρματος

Το καλοκαίρι είναι μια περίοδος που συνδέεται με αυξημένη έκθεση στον ήλιο, καθώς και με μπάνια στη θάλασσα, δύο παράγοντες που επηρεάζουν τη δομή και τη λειτουργία του δέρματος. Παρότι ηέχει σημαντικό ρόλο στη σύνθεση της βιταμίνης D, η υπερβολική έκθεση χωρίς σωστή φροντίδα μπορεί να προκαλέσει σημαντικές βλάβες στο δέρμα.Ο σημαντικότερος εχθρός του δέρματος το καλοκαίρι είναι. Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι ακτινοβολίας που φτάνουν στην επιφάνεια της Γης. Η UV-A διεισδύει βαθύτερα στο δέρμα και συνδέεται με τη φωτογήρανση. H UV-B επηρεάζει κυρίως τα ανώτερα στρώματα του δέρματος και ευθύνεται για τα ηλιακά εγκαύματα. Η UV ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε κάθε τύπο δέρματος, ακόμα και τις μέρες με συννεφιά.Διαβάστε περισσότερα στο