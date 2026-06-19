Φωτοδερματίτιδα, αφυδάτωση, εγκαύματα – Όλα τα μυστικά για την καλοκαιρινή φροντίδα του δέρματος
YGEIAMOU.GR
Δέρμα Φωτογήρανση

Φωτοδερματίτιδα, αφυδάτωση, εγκαύματα – Όλα τα μυστικά για την καλοκαιρινή φροντίδα του δέρματος

Καθώς ο υδράργυρος ανεβαίνει, ο ειδικός αποκαλύπτει όλα τα μυστικά της κατάλληλης καλοκαιρινής φροντίδας του δέρματος

Φωτοδερματίτιδα, αφυδάτωση, εγκαύματα – Όλα τα μυστικά για την καλοκαιρινή φροντίδα του δέρματος
ygeiamou.gr team
Το καλοκαίρι είναι μια περίοδος που συνδέεται με αυξημένη έκθεση στον ήλιο, καθώς και με μπάνια στη θάλασσα, δύο παράγοντες που επηρεάζουν τη δομή και τη λειτουργία του δέρματος. Παρότι η ηλιακή ακτινοβολία έχει σημαντικό ρόλο στη σύνθεση της βιταμίνης D, η υπερβολική έκθεση χωρίς σωστή φροντίδα μπορεί να προκαλέσει σημαντικές βλάβες στο δέρμα.

Ο σημαντικότερος εχθρός του δέρματος το καλοκαίρι είναι η υπεριώδης (UV) ακτινοβολία. Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι ακτινοβολίας που φτάνουν στην επιφάνεια της Γης. Η UV-A διεισδύει βαθύτερα στο δέρμα και συνδέεται με τη φωτογήρανση. H UV-B επηρεάζει κυρίως τα ανώτερα στρώματα του δέρματος και ευθύνεται για τα ηλιακά εγκαύματα. Η UV ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε κάθε τύπο δέρματος, ακόμα και τις μέρες με συννεφιά.

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ygeiamou.gr team
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