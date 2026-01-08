Αυγά: Ποια είναι τα πιο υγιεινά – Tips μαγειρικής από τον διαιτολόγο
Αυγά Βιταμίνες

Είτε τα προτιμάτε βραστά, «μάτια» ή ομελέτα, τα αυγά αποτελούν έναν μικρό διατροφικό θησαυρό. Οι ειδικοί εξηγούν ποιος τρόπος μαγειρέματος είναι πιο υγιεινός

Μαρία Κοτοπούλη
Τηγανητά, βραστά ή scrambled; Όπως και να προτιμάτε τα αυγά, ένα είναι σίγουρο: ανήκουν σε ένα από τα πιο θρεπτικά τρόφιμα, αλλά παράλληλα και τα πιο αμφιλεγόμενα. Για δεκαετίες, βρέθηκαν στο «στόχαστρο» της επιστημονικής κοινότητας, καθώς ενοχοποιήθηκαν για την αύξηση της χοληστερόλης, και τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων.

«Τα αυγά είναι εκπληκτικά αμφιλεγόμενα», αναφέρει ο πιστοποιημένος διατροφολόγος Rob Hobson. «Έρευνες της δεκαετίας του 1950 τα συνέδεσαν λανθασμένα με τις καρδιοπάθειες, καθώς οι άνθρωποι που έτρωγαν περισσότερα αυγά τότε είχαν συνολικά λιγότερο υγιεινή διατροφή – περισσότερα επεξεργασμένα τρόφιμα και λιγότερα λαχανικά. Αυτό αλλοίωσε τα αποτελέσματα».

