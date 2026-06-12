Το περπάτημα που έγινε θεραπεία – Τι είναι το hiking therapy και τι προσφέρει

Για κάποιους, ηδεν είναι απλώς μια σωματική δραστηριότητα. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για διαδρομές μεγάλων αποστάσεων, το μονοπάτι μπορεί να μετατραπεί σε έναν χώρο εσωτερικής μετάβασης, ένα σημείο ανάμεσα σε όσα αφήσαμε πίσω του και σε όσα ελπίζουμε να ξαναχτίσουμε μέσα μας.Για όσους, όμως, έχουν βιώσει τραυματικές εμπειρίες, ο. Η παραμονή στην άγρια φύση, μακριά από τους ρυθμούς και τις απαιτήσεις της καθημερινότητας, προσφέρει. Εκεί όπου συχνά η ζωή δεν αφήνει χρόνο για να «χωνευτούν» δύσκολες εμπειρίες, το μονοπάτι δίνει ρυθμό, σιωπή και απόσταση.Διαβάστε περισσότερα στο