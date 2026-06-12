Το περπάτημα που έγινε θεραπεία – Τι είναι το hiking therapy και τι προσφέρει
Το περπάτημα που έγινε θεραπεία – Τι είναι το hiking therapy και τι προσφέρει
Από βετεράνους πολέμου έως ανθρώπους που βιώνουν πένθος και burnout, η πεζοπορία φαίνεται να συμβάλλει στην ανάρρωση από το ψυχικό τραύμα. Μια ειδικός αναλύει όλα τα οφέλη
Για κάποιους, η πεζοπορία δεν είναι απλώς μια σωματική δραστηριότητα. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για διαδρομές μεγάλων αποστάσεων, το μονοπάτι μπορεί να μετατραπεί σε έναν χώρο εσωτερικής μετάβασης, ένα σημείο ανάμεσα σε όσα αφήσαμε πίσω του και σε όσα ελπίζουμε να ξαναχτίσουμε μέσα μας.
Για όσους, όμως, έχουν βιώσει τραυματικές εμπειρίες, ο χρόνος στη φύση μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά. Η παραμονή στην άγρια φύση, μακριά από τους ρυθμούς και τις απαιτήσεις της καθημερινότητας, προσφέρει χώρο για σκέψη, επεξεργασία και ανασύνθεση. Εκεί όπου συχνά η ζωή δεν αφήνει χρόνο για να «χωνευτούν» δύσκολες εμπειρίες, το μονοπάτι δίνει ρυθμό, σιωπή και απόσταση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Για όσους, όμως, έχουν βιώσει τραυματικές εμπειρίες, ο χρόνος στη φύση μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά. Η παραμονή στην άγρια φύση, μακριά από τους ρυθμούς και τις απαιτήσεις της καθημερινότητας, προσφέρει χώρο για σκέψη, επεξεργασία και ανασύνθεση. Εκεί όπου συχνά η ζωή δεν αφήνει χρόνο για να «χωνευτούν» δύσκολες εμπειρίες, το μονοπάτι δίνει ρυθμό, σιωπή και απόσταση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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