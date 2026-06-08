Δημογραφική κρίση: Ποιος φροντίζει τους ηλικιωμένους στην Ελλάδα;
YGEIAMOU.GR
Δημογραφικό Ηλικιωμένοι Φροντίδα

Δημογραφική κρίση: Ποιος φροντίζει τους ηλικιωμένους στην Ελλάδα;

Καθώς η χώρα μας γερνά ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και οι γεννήσεις υποχωρούν, η φροντίδα της τρίτης ηλικίας αναδεικνύεται σε ένα από τα πιο πιεστικά κοινωνικά ζητήματα

Δημογραφική κρίση: Ποιος φροντίζει τους ηλικιωμένους στην Ελλάδα;
Σαβίνα Αποστολοπούλου


Η Ελλάδα γερνά. Και το ερώτημα δεν είναι μόνο «πόσο γρήγορα», αλλά και ποιος αναλαμβάνει τη μέριμνα των ηλικιωμένων. Καθώς οι γεννήσεις παραμένουν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και η ηλικιακή πυραμίδα έχει αναστραφεί, η φροντίδα των ηλικιωμένων εξελίσσεται σε ένα από τα πιο πιεστικά κοινωνικά ζητήματα. Δεν αφορά μόνο το σύστημα υγείας ή το ασφαλιστικό. Αγγίζει την καθημερινότητα των οικογενειών, την οργάνωση της ζωής στο σπίτι, αλλά και την ανεξαρτησία στην τρίτη ηλικία.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η μεταβολή έχει ήδη ξεκινήσει. Σύμφωνα με έρευνα της Nannuka για την περίοδο 2020-2025, η κατ’ οίκον φροντίδα ηλικιωμένων αναδεικνύεται σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς υποστήριξης. Σε δείγμα 88.000 αγγελιών, το 20,5% αφορούσε άτομα τρίτης ηλικίας. Το πιο ενδεικτικό εύρημα, όμως, είναι η επιτάχυνση της τάσης: μέσα στο 2025, η ζήτηση για φροντίδα ηλικιωμένων αυξήθηκε κατά 25% σε απόλυτους αριθμούς, ενώ για τη φροντίδα παιδιών μειώθηκε κατά 9,7%.

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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