Ανακαλύψτε τι κάνουν τα ευτυχισμένα ζευγάρια κάθε Σαββατοκύριακο
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Ανακαλύψτε τι κάνουν τα ευτυχισμένα ζευγάρια κάθε Σαββατοκύριακο

Μετά από μια απαιτητική εβδομάδα, το Σαββατοκύριακο συχνά γεμίζει με υποχρεώσεις πριν το καταλάβουμε. Τα ευτυχισμένα ζευγάρια, όμως, ξέρουν να προστατεύουν μικρές στιγμές σύνδεσης που κάνουν τη σχέση πιο ζεστή και σταθερή

Ανακαλύψτε τι κάνουν τα ευτυχισμένα ζευγάρια κάθε Σαββατοκύριακο
Βίκυ Βενιού
Μετά από μια κουραστική εβδομάδα γεμάτη υποχρεώσεις, οι περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν λίγο παραπάνω ύπνο, ξεκούραση, συναναστροφή με αγαπημένα πρόσωπα, αλλά και χρόνο για προγραμματισμό της εβδομάδας που έρχεται. Και, κάπως έτσι, το Σαββατοκύριακο «γεμίζει» πριν το καταλάβουμε, με αποτέλεσμα πολλά ζευγάρια να έχουν περάσει το Σαββατοκύριακο πρακτικά, αλλά όχι ουσιαστικά μαζί.

Με την πάροδο του χρόνου, αυτό μπορεί να δημιουργήσει δυσαρέσκεια. Για να προλάβουν το πρόβλημα, οι σύντροφοι δε χρειάζεται να σχεδιάσουν περίτεχνα ραντεβού ή ακριβές αποδράσεις. Αντ’ αυτού, αυτό που κάνουν τα ευτυχισμένα ζευγάρια είναι να προστατεύουν μικρές, σημαντικές στιγμές, που τους βοηθούν να νιώθουν συνδεδεμένοι. Πρόκειται για απλές συνήθειες, που κάνουν όμως τη διαφορά.

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Βίκυ Βενιού
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