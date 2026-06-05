Πώς καλύπτει η ασφάλιση περιουσίας τα πολύτιμα αντικείμενα εντός του σπιτιού

Πότε η απλή ασφάλιση κατοικίας δεν καλύπτει πολύτιμα αντικείμενα, έργα τέχνης και συλλογές – Όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες