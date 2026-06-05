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Πώς καλύπτει η ασφάλιση περιουσίας τα πολύτιμα αντικείμενα εντός του σπιτιού
YGEIAMOU.GR
Ασφάλιση περιουσίας Έκπτωση ΕΝΦΙΑ Κατοικία

Πώς καλύπτει η ασφάλιση περιουσίας τα πολύτιμα αντικείμενα εντός του σπιτιού

Πότε η απλή ασφάλιση κατοικίας δεν καλύπτει πολύτιμα αντικείμενα, έργα τέχνης και συλλογές – Όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες

Πώς καλύπτει η ασφάλιση περιουσίας τα πολύτιμα αντικείμενα εντός του σπιτιού
Γιάννης Βερμισσώ
Η ασφάλιση περιουσίας που θεωρείται χρήσιμη να υπάρχει σε κάθε σπίτι για να προστατεύει τους ιδιοκτήτες από ζημιές που τυχόν προκληθούν από πυρκαγιά, διαρροές ύδατος, φυσικά φαινόμενα (πλημμύρα, σεισμό, αέρα κ.λπ.) είναι ένα σημαντικό μέτρο μέριμνας που μπορεί να λάβει ο κάθε πολίτης – ιδιοκτήτης ακινήτου.

Μάλιστα, η σημασία ενός προγράμματος ασφάλισης κατοικίας αναγνωρίστηκε και από την πολιτεία, η οποία αποφάσισε να δίνει έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ των ασφαλισμένων κατοικιών. Ωστόσο, η ασφάλιση αυτή, η οποία προβλέπει και αποζημίωση για το εσωτερικό του σπιτιού (οικοσκευή) δεν είναι αρκετή όταν υπάρχουν πολύτιμα αντικείμενα ξεχωριστής αξίας. Μπορεί να υπάρχουν χαλιά, έργα τέχνης (πίνακες ή γλυπτά), τα οποία έχουν υψηλή αξία και η ζημιά που θα υποστούν δεν μπορεί να καλυφθεί από το απλό πρόγραμμα ασφάλισης περιουσίας. Αυτά -τα πολύτιμα αντικείμενα- συνήθως ασφαλίζονται με ξεχωριστά ασφαλιστικά προγράμματα ή σε κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες με πρόσθετο συμβόλαιο στο γενικό για την κατοικία.

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Γιάννης Βερμισσώ
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