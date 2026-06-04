Νοσοκομείο Νίκαιας: Πώς «έριξε» την αναμονή στα Επείγοντα στις 2,5 ώρες – Το επιτυχημένο παράδειγμα
YGEIAMOU.GR
Δημήτρης Τσιφτσής Επείγοντα Εφημερία Νοσοκομείο Νίκαιας Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)

Νοσοκομείο Νίκαιας: Πώς «έριξε» την αναμονή στα Επείγοντα στις 2,5 ώρες – Το επιτυχημένο παράδειγμα

Το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας έχει βελτιώσει σημαντικά τη λειτουργία των Επειγόντων μέσω ανακαινισμένων χώρων, ψηφιακής οργάνωσης και συστήματος διαλογής (triage)

Νοσοκομείο Νίκαιας: Πώς «έριξε» την αναμονή στα Επείγοντα στις 2,5 ώρες – Το επιτυχημένο παράδειγμα
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Σε λίγο περισσότερο από 2 ώρες διαμορφώνεται πλέον η αναμονή στα Επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας, του νοσηλευτικού ιδρύματος της Αττικής, που δέχεται μεγάλο όγκο έκτακτων περιστατικών, όπως άλλωστε προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία BI Health του Υπουργείου Υγείας.

Με στοχευμένες κινήσεις και ένα «έξυπνο» ΤΕΠ (Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών), το νοσοκομείο έχει καταφέρει όχι μόνο να βελτιώσει τους χρόνους αναμονής κατά τη διάρκεια των εφημεριών του, αλλά και να αλλάξει την εμπειρία ασθενών και επαγγελματιών υγείας, καθώς πλέον η εικόνα μοιάζει εντελώς διαφορετική σε σχέση με αυτή που ήταν μέχρι πρότινος συνυφασμένη με δημόσιο νοσοκομείο.

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Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
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