Καρκίνος ωοθηκών: Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούνται και οι νέες θεραπευτικές επιλογές
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου των Ωοθηκών, οι ειδικοί υπογραμμίζουν τη σημασία της ενημέρωσης, της έγκαιρης διάγνωσης και των νέων στοχευμένων θεραπειών
Η 8η Μαΐου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου των Ωοθηκών, μιας νόσου που εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις στη σύγχρονη γυναικολογική ογκολογία. Ο καρκίνος των ωοθηκών χαρακτηρίζεται από υψηλή θνητότητα, κυρίως λόγω της απουσίας ειδικών συμπτωμάτων στα πρώιμα στάδια και της έλλειψης αποτελεσματικών στρατηγικών προσυμπτωματικού ελέγχου. Ο επιθηλιακός καρκίνος των ωοθηκών αποτελεί τη συχνότερη μορφή, με τον υψηλού βαθμού ορώδη καρκίνο να κυριαρχεί και να συνδέεται με επιθετική βιολογική συμπεριφορά και διάγνωση σε προχωρημένα στάδια.
H Δρ. Μαρία Καπαρέλου (Παθολόγος – Ογκολόγος), η Δρ. Αριστέα Παπανώτα (Παθολόγος – Ογκολόγος) και ο Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ) αναφέρουν ότι η κλινική εικόνα είναι συχνά ύπουλη και μη ειδική, με συμπτώματα όπως κοιλιακή διάταση, αίσθημα πληρότητας, δυσπεψία και μεταβολές στις εντερικές ή ουρολογικές συνήθειες. Ως αποτέλεσμα, η πλειονότητα των ασθενών διαγιγνώσκεται σε στάδιο III ή IV κατά FIGO, όταν ήδη υπάρχει εκτεταμένη ενδοπεριτοναϊκή διασπορά. Η διάγνωση βασίζεται σε συνδυασμό απεικονιστικών μεθόδων και βιοδεικτών, όπως το CA-125, ενώ το διακολπικό υπερηχογράφημα αποτελεί βασικό εργαλείο αρχικής εκτίμησης.
