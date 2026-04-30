Η μητρότητα θωρακίζει τις γυναίκες από εγκεφαλικά επεισόδια – «Κλειδί» ο αριθμός των παιδιών
Νέα μελέτη συνδέει τον αριθμό των κυήσεων με χαμηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου και αγγειακών εγκεφαλικών αλλοιώσεων
Ο αριθμός των τοκετών φαίνεται να συνδέεται με την εγκεφαλική υγεία σε βάθος χρόνου, κάτι το οποίο επιβεβαιώνει και η μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of the American Heart Association.
Το γεγονός ότι σχεδόν 6 στους 10 θανάτους από εγκεφαλικό επεισόδιο στις ΗΠΑ αφορούν γυναίκες, υπογραμμίζει τη σημασία εντοπισμού συγκεκριμένων παραγόντων κινδύνου.
Οι ερευνητές εξέτασαν δεδομένα από 1.882 γυναίκες, στο πλαίσιο μιας μεγάλης μελέτης η οποία παρακολουθεί την υγεία χιλιάδων κατοίκων της Μασαχουσέτης από το 1948.
Στην αρχή της έρευνας, οι συμμετέχουσες ήταν κατά μέσο όρο 61 ετών και δεν είχαν κάποιο ιστορικό εγκεφαλικού επεισοδίου. Για 18 χρόνια οι ερευνητές παρακολουθούσαν την εκδήλωση εγκεφαλικών επεισοδίων αλλά και «σιωπηλών» αλλοιώσεων που ανιχνεύονται μόνο μέσω μαγνητικής τομογραφίας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα