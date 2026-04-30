Γιατί οι πιο νόστιμες τηγανητές πατάτες είναι του… διπλανού
Η αντίληψη της γεύσης μπορεί να μεταβάλλεται σημαντικά, ειδικά όταν εμπλέκονται συναισθήματα όπως ενθουσιασμός,ρίσκο και ενοχή
Το φαγητό από το πιάτο άλλου, όπως οι τηγανητές πατάτες, είναι πιο απολαυστικό, σύμφωνα με νέα έρευνα.
Όπως αναφέρουν οι Times, στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν τις ίδιες τηγανητές πατάτες ως πιο τραγανές, πιο αλμυρές και συνολικά πιο γευστικές όταν τις «έκλεβαν» από άλλον, σε σύγκριση με όταν τους σερβίρονταν κανονικά.
Στο πείραμα συμμετείχαν 120 άτομα, τα οποία δοκίμασαν το ίδιο φαγητό σε διαφορετικά σενάρια: όταν το φαγητό τους προσφερόταν κανονικά ή όταν το έπαιρναν χωρίς άδεια από άλλον, οι συμμετέχοντες προτιμούσαν σαφώς τη δεύτερη εκδοχή.
