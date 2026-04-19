Ο εμβολιασμός κατά του κορωνοϊού επηρεάζει την πορεία της νόσου MGUS; Μελέτη σε 75.000 άτομα απαντά
Τα δεδομένα δεν επιβεβαιώνουν τον φόβο ότι η ανοσολογική διέγερση από τα εμβόλια κατά της COVID-19 μπορεί να «ξυπνήσει» ή να επιταχύνει την πορεία μιας αιματολογικής κατάστασης, γνωστής ως νόσου MGUS
Η μονοκλωνική γαμμαπάθεια αδιευκρίνιστης σημασίας, γνωστή ως MGUS, είναι μια σχετικά συχνή κατάσταση του αίματος που συνήθως δεν προκαλεί συμπτώματα, αλλά παρακολουθείται από τους γιατρούς επειδή σε ένα μικρό ποσοστό ανθρώπων μπορεί με τα χρόνια να εξελιχθεί σε σοβαρότερα νοσήματα, όπως το πολλαπλούν μυέλωμα ή άλλες λεμφοϋπερπλαστικές διαταραχές. Η συχνότητά της αυξάνεται με την ηλικία και αφορά περίπου το 3% έως 7% του πληθυσμού, ενώ ο ετήσιος κίνδυνος εξέλιξης υπολογίζεται περίπου στο 1% έως 1,5%.
Παρότι η MGUS είναι γνωστή εδώ και χρόνια, οι επιστήμονες εξακολουθούν να μη γνωρίζουν με βεβαιότητα ποιοι παράγοντες οδηγούν ορισμένες περιπτώσεις να παραμένουν σταθερές και άλλες να προχωρούν σε πιο επιθετική νόσο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκαν ανησυχίες και ερωτήματα σχετικά με το αν ο εμβολιασμός κατά του SARS-CoV-2, δηλαδή του ιού που προκαλεί τη νόσο COVID-19, θα μπορούσε να επηρεάσει τη φυσική πορεία της MGUS. Το ερώτημα δεν ήταν αμελητέο, ειδικά για ανθρώπους που ήδη ζουν με αυτή τη διάγνωση και αναζητούν σαφείς απαντήσεις πριν προχωρήσουν σε εμβολιασμό.
