Αγώνας δρόμου για την αντιμετώπιση του ιού Έμπολα – Ποια εμβόλια και αντιικά δοκιμάζονται
YGEIAMOU.GR
Εμβόλια Επιδημία Ιός Έμπολα Αντιικά φάρμακα

Αγώνας δρόμου για την αντιμετώπιση του ιού Έμπολα – Ποια εμβόλια και αντιικά δοκιμάζονται

Οι υγειονομικές αρχές και ο EMA διερευνούν πιθανά εμβόλια και θεραπείες για την επιδημία Έμπολα από το στέλεχος Bundibugyo, για το οποίο δεν υπάρχουν ακόμη εγκεκριμένα ιατρικά αντίμετρα

Αγώνας δρόμου για την αντιμετώπιση του ιού Έμπολα – Ποια εμβόλια και αντιικά δοκιμάζονται
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Πιθανά εμβόλια και θεραπείες που μπορούν να διερευνηθούν για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης επιδημίας του ιού Έμπολα και συγκεκριμένα του στελέχους Bundibugyo στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ) και την Ουγκάντα αναζητούν οι υγειονομικές αρχές.

Η Ομάδα Έκτακτης Ανάγκης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων – EMA (Emergency Task Force – ETF) για τον σκοπό αυτό συνεργάζεται με τον Αφρικανικό Οργανισμό Φαρμάκων (African Medicines Agency – AMA) που ιδρύθηκε πρόσφατα και τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές των αφρικανικών χωρών, αξιοποιώντας την εμπειρογνωμοσύνη του Αφρικανικού Φόρουμ Ρύθμισης Εμβολίων (African Vaccines Regulatory Forum – AVAREF) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Αφρική (WHO-AFRO).

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Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
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