Αγώνας δρόμου για την αντιμετώπιση του ιού Έμπολα – Ποια εμβόλια και αντιικά δοκιμάζονται

Οι υγειονομικές αρχές και ο EMA διερευνούν πιθανά εμβόλια και θεραπείες για την επιδημία Έμπολα από το στέλεχος Bundibugyo, για το οποίο δεν υπάρχουν ακόμη εγκεκριμένα ιατρικά αντίμετρα