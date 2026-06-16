Πολλαπλούν μυέλωμα: Νέος θεραπευτικός συνδυασμός παρατείνει την επιβίωση των ασθενών
Πολλαπλούν μυέλωμα: Νέος θεραπευτικός συνδυασμός παρατείνει την επιβίωση των ασθενών
Η μελέτη SUCCESSOR-2 από τον Διευθυντή της Θεραπευτικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, τ. Πρύτανη ΕΚΠΑ, Καθηγητή Μελέτιο-Αθανάσιο Δημόπουλο, έδειξε υπερδιπλασιασμό της επιβίωσης χωρίς εξέλιξη της νόσου
Στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Αιματολογίας (European Hematology Association – EHA 2026), που πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη της Σουηδίας και ολοκληρώθηκε χθες, παρουσιάστηκαν ως Late-Breaking Abstract τα αποτελέσματα της διεθνούς, πολυκεντρικής μελέτης φάσης 3 SUCCESSOR-2, από τον Διευθυντή της Θεραπευτικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, τ. Πρύτανη ΕΚΠΑ, Καθηγητή Μελέτιο-Αθανάσιο Δημόπουλο.
Η μελέτη αξιολόγησε τον συνδυασμό μεζιγδομίδης, καρφιλζομίμπης και δεξαμεθαζόνης (MeziKd) έναντι του καθιερωμένου σχήματος καρφιλζομίμπης και δεξαμεθαζόνης (Kd) σε ασθενείς με υποτροπιάζον ή/και ανθεκτικό πολλαπλούν μυέλωμα, οι οποίοι είχαν προηγουμένως εκτεθεί σε λεναλιδομίδη και αντι-CD38 μονοκλωνικά αντισώματα (δαρατουμουμάμπη, ισατουξιμάμπη). Η μεζιγδομίδη (mezigdomide) αποτελεί ένα καινοτόμο ανοσοτροποποιητικό παράγοντα με αντι-μυελωματική δράση που ανήκει στην κατηγορία των τροποποιητών της E3 λιγάσης ουβικιτίνης cereblon (CELMoD). Χορηγείται από του στόματος με τη μορφή χαπιού.
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Η μελέτη αξιολόγησε τον συνδυασμό μεζιγδομίδης, καρφιλζομίμπης και δεξαμεθαζόνης (MeziKd) έναντι του καθιερωμένου σχήματος καρφιλζομίμπης και δεξαμεθαζόνης (Kd) σε ασθενείς με υποτροπιάζον ή/και ανθεκτικό πολλαπλούν μυέλωμα, οι οποίοι είχαν προηγουμένως εκτεθεί σε λεναλιδομίδη και αντι-CD38 μονοκλωνικά αντισώματα (δαρατουμουμάμπη, ισατουξιμάμπη). Η μεζιγδομίδη (mezigdomide) αποτελεί ένα καινοτόμο ανοσοτροποποιητικό παράγοντα με αντι-μυελωματική δράση που ανήκει στην κατηγορία των τροποποιητών της E3 λιγάσης ουβικιτίνης cereblon (CELMoD). Χορηγείται από του στόματος με τη μορφή χαπιού.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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