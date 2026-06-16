Πολλαπλούν μυέλωμα: Νέος θεραπευτικός συνδυασμός παρατείνει την επιβίωση των ασθενών

Η μελέτη SUCCESSOR-2 από τον Διευθυντή της Θεραπευτικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, τ. Πρύτανη ΕΚΠΑ, Καθηγητή Μελέτιο-Αθανάσιο Δημόπουλο, έδειξε υπερδιπλασιασμό της επιβίωσης χωρίς εξέλιξη της νόσου