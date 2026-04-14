Αυτή η γενιά δεν ζει χωρίς γλυκό! Πόση ζάχαρη καταναλώνει η GenZ
Οι σημερινοί νέοι καταναλώνουν περισσότερα γλυκά από κάθε άλλη γενιά, με επικίνδυνες επιπτώσεις για την υγεία τους
Η Gen Z φαίνεται πως κερδίζει επάξια τον τίτλο της γενιάς που δεν λέει “όχι” στα γλυκά, γεγονός που αποτυπώνεται σε ανησυχητικές διατροφικές τάσεις και επιπτώσεις στην υγεία.
Σύμφωνα με τη μελέτη, που διεξήχθη από την εταιρεία Talker Research, σχεδόν το 75% των νέων ηλικίας 14 έως 29 ετών καταναλώνει καθημερινά από μία έως έξι μερίδες γλυκών, όπως μπισκότα, παγωτό, σοκολάτα και καραμέλες. Τα ευρήματα προέρχονται από έρευνα σε 2.000 ενήλικες στις ΗΠΑ, η οποία συγκρίνει διατροφικές συνήθειες μεταξύ διαφορετικών γενεών.
Σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες ηλικίες, η διαφορά είναι αισθητή: μόλις το 57% των Baby Boomers (γεννημένοι περίπου 1946–1964) δήλωσε αντίστοιχη καθημερινή κατανάλωση γλυκών. Παράλληλα, η Gen Z είναι και η γενιά που σε μεγαλύτερο ποσοστό αυτοχαρακτηρίζεται ως «λάτρης των γλυκών», με το 86% να παραδέχεται ότι δυσκολεύεται να αντισταθεί. Οι Millennials (γεννημένοι περίπου 1981–1996) ακολουθούν σε μικρή απόσταση, με το 81% να δηλώνει παρόμοια προτίμηση.
