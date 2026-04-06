Οι 70χρονοι που βλέπουν διαφορετικά τη ζωή – Και κάνουν μαθήματα stand up comedy
Άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας τολμούν να ανέβουν στη σκηνή και να διασκεδάσουν, αποδεικνύοντας ότι η ηλικία δεν αποτελεί εμπόδιο, αλλά ευκαιρία - Μέσα από το χιούμορ και τη δημιουργικότητα, οι άνθρωποι βρίσκουν νέο νόημα στη ζωή
Η 88χρονη Μαρί ΜακΛάρεν έχει ενταχθεί σε μια ομάδα ατόμων άνω των 50 ετών που συμμετέχουν σε μαθήματα stand up comedy, τα οποία θα ολοκληρωθούν με μια σειρά ζωντανών παραστάσεων στο The Social Hub Glasgow. Η κόρη της ήταν εκείνη που της έβαλε την ιδέα να ενταχθεί στην ομάδα κωμωδίας. «Πάντα μου άρεσαν τα αστεία και το γέλιο και να αστειεύομαι για τα πάντα», λέει. «Σε κανέναν δεν αρέσουν οι γκρινιάρηδες. Είναι πολύ ωραίο να κάνεις τους ανθρώπους να γελάνε και να απολαμβάνουν τη ζωή. Κατά τη γνώμη μου, η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός», προσθέτει.
Έξω από τη ζώνη άνεσης, μέσα στη ζωή
Ο συνταξιούχος καθηγητής δημοσιογραφίας Ρόνι Μπέργκμαν λέει ότι τα μαθήματα κωμωδίας είναι μια ευκαιρία να δοκιμάσουν κάτι καινούργιο. «Σαν να εξαφανίζεσαι όταν γερνάς. Μπαίνεις στο λεωφορείο και οι άνθρωποι σε αγνοούν», λέει ο 74χρονος. «Τα μαθήματα είναι έξω από τη ζώνη άνεσής μου αλλά το απολαμβάνω», συμπληρώνει. Σύμφωνα με τον ίδιο, το πλεονέκτημα του να είσαι ηλικιωμένος κωμικός είναι ότι έχεις ακούσει πολύ περισσότερα αστεία.
