Ανακουφίζει το τσάι μάτσα την αλλεργική ρινίτιδα; Μελέτη απαντά
Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Χιροσίμα είδαν την πιθανή επίδραση του συγκεκριμένου τσαγιού στο αντανακλαστικό του φτερνίσματος
Το μάτσα, η λεπτοαλεσμένη σκόνη πράσινου τσαγιού που καταναλώνεται εδώ και αιώνες στην Ιαπωνία, συνδέεται εδώ και χρόνια με πιθανές ευεργετικές επιδράσεις στην υγεία. Νέα πειραματική μελέτη από ερευνητές του Πανεπιστημίου της Χιροσίμα προσθέτει ένα ακόμη πιθανό πεδίο ενδιαφέροντος: την αλλεργική ρινίτιδα.
Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο npj Science of Food, έδειξαν ότι η χορήγηση τσάι μάτσα σε ποντίκια με αλλεργική ρινίτιδα μείωσε σημαντικά το φτέρνισμα. Το ενδιαφέρον, όμως, είναι ότι η επίδραση αυτή δεν φάνηκε να οφείλεται στη συνήθη καταστολή της αλλεργικής ανοσολογικής αντίδρασης, αλλά πιθανώς σε άμεση επίδραση στον νευρικό μηχανισμό που πυροδοτεί το σχετικό αντανακλαστικό.
