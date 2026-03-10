Στόχος των νέων φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας και οι εθισμοί

Οι Καθηγήτριες της Θεραπευτικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ παρουσιάζουν τα αποτελέσματα νεότερης μελέτης, που συμπέρανε ότι τα φάρμακα GLP-1 συνδέονται με λιγότερες νέες διαγνώσεις διαταραχών χρήσης ουσιών και μειωμένες επιπλοκές