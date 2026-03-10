Στόχος των νέων φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας και οι εθισμοί
Στόχος των νέων φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας και οι εθισμοί

Οι Καθηγήτριες της Θεραπευτικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ παρουσιάζουν τα αποτελέσματα νεότερης μελέτης, που συμπέρανε ότι τα φάρμακα GLP-1 συνδέονται με λιγότερες νέες διαγνώσεις διαταραχών χρήσης ουσιών και μειωμένες επιπλοκές

ygeiamou.gr team
Τα φάρμακα τύπου GLP-1 (αγωνιστές του υποδοχέα του γλυκαγονόμορφου πεπτιδίου-1) έγιναν γνωστά στο ευρύ κοινό κυρίως ως θεραπείες για τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και –τα τελευταία χρόνια– ως ισχυρά εργαλεία για την απώλεια βάρους. Όμως η ιστορία τους φαίνεται να μην σταματά στο σάκχαρο και στα κιλά.

Η Καθηγήτρια Θεραπευτικής – Επιδημιολογίας – Προληπτικής Ιατρικής, Παθολόγος (Θεραπευτική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) Θεοδώρα Ψαλτοπούλου και η Αλεξάνδρα Σταυροπούλου (Βιολόγος), αναφέρουν ότι νεότερα δεδομένα δείχνουν ότι μπορεί να σχετίζονται και με κάτι φαινομενικά άσχετο: τον κίνδυνο εμφάνισης διαταραχών χρήσης ουσιών (αλκοόλ, νικοτίνη, οπιοειδή κ.ά.) αλλά και τις σοβαρές επιπλοκές σε ανθρώπους που ήδη παλεύουν με εθισμό.

ygeiamou.gr team
