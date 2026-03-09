Τι είναι το κληρονομικό αγγειοοίδημα, το σπάνιο γενετικό νόσημα που απειλεί τη ζωή
Υπολογίζεται πως επηρεάζει 1 στα 50.000 άτομα παγκοσμίως, ενώ στην Ελλάδα έχουν ανιχνευθεί περίπου 200 ασθενείς - Η κυρία Ευαγγελία Κομπότη, Αλλεργιολόγος τ. Δ/ντρια ΕΣΥ Αλλεργιολογικού Τμήματος, Επιστημονική Υπεύθυνη του Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης, Γ.Ν.Α «Λαϊκό», εξηγεί
*Γράφει η κυρία Ευαγγελία Κομπότη, Αλλεργιολόγος τ. Δ/ντρια ΕΣΥ Αλλεργιολογικού Τμήματος, Επιστημονική Υπεύθυνη του Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης, Γ.Ν.Α «Λαϊκό»
Το κληρονομικό αγγειοοίδημα (ΚΑΟ) είναι ένα σπάνιο γενετικό νόσημα που χαρακτηρίζεται από υποτροπιάζοντα επεισόδια αγγειοοιδημάτων («πρηξίματα»). Είναι αυτή η μορφή αγγειοοιδημάτων που μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή απειλητική για τη ζωή.
Το αγγειοοίδημα γενικά εμφανίζεται με εντοπισμένο οίδημα των υποδόριων και υποβλεννογονιων ιστών. Συνήθως συνοδεύεται από πομφούς, ερυθρότητα και κνησμό στα πλαίσια οξείας ή χρόνιας κνίδωσης ή όταν αποτελεί μέρος αναφυλακτικής αντίδρασης και διαρκεί λίγες ώρες.
