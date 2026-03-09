Τι είναι το κληρονομικό αγγειοοίδημα, το σπάνιο γενετικό νόσημα που απειλεί τη ζωή
YGEIAMOU.GR
Γενετική νόσος Κληρονομικό Αγγειοοίδημα Σπάνια νοσήματα

Τι είναι το κληρονομικό αγγειοοίδημα, το σπάνιο γενετικό νόσημα που απειλεί τη ζωή

Υπολογίζεται πως επηρεάζει 1 στα 50.000 άτομα παγκοσμίως, ενώ στην Ελλάδα έχουν ανιχνευθεί περίπου 200 ασθενείς - Η κυρία Ευαγγελία Κομπότη, Αλλεργιολόγος τ. Δ/ντρια ΕΣΥ Αλλεργιολογικού Τμήματος, Επιστημονική Υπεύθυνη του Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης, Γ.Ν.Α «Λαϊκό», εξηγεί

Τι είναι το κληρονομικό αγγειοοίδημα, το σπάνιο γενετικό νόσημα που απειλεί τη ζωή
ygeiamou.gr team
*Γράφει η κυρία Ευαγγελία Κομπότη, Αλλεργιολόγος τ. Δ/ντρια ΕΣΥ Αλλεργιολογικού Τμήματος, Επιστημονική Υπεύθυνη του Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης, Γ.Ν.Α «Λαϊκό»

Το κληρονομικό αγγειοοίδημα (ΚΑΟ) είναι ένα σπάνιο γενετικό νόσημα που χαρακτηρίζεται από υποτροπιάζοντα επεισόδια αγγειοοιδημάτων («πρηξίματα»). Είναι αυτή η μορφή αγγειοοιδημάτων που μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή απειλητική για τη ζωή.

Το αγγειοοίδημα γενικά εμφανίζεται με εντοπισμένο οίδημα των υποδόριων και υποβλεννογονιων ιστών. Συνήθως συνοδεύεται από πομφούς, ερυθρότητα και κνησμό στα πλαίσια οξείας ή χρόνιας κνίδωσης ή όταν αποτελεί μέρος αναφυλακτικής αντίδρασης και διαρκεί λίγες ώρες.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης