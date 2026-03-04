Αυτό είναι το μυστικό για να μην χάνετε την ψυχραιμία σας
Αυτό είναι το μυστικό για να μην χάνετε την ψυχραιμία σας
Άτομα με καλή φυσική κατάσταση κρατούν την ψυχραιμία τους ευκολότερα και δεν παρασύρονται εύκολα από θυμό και άγχος
- Άτομα με καλή φυσική κατάσταση κρατούν την ψυχραιμία τους ευκολότερα και δεν παρασύρονται εύκολα από θυμό και άγχος
Η τακτική σωματική άσκηση δεν βοηθά μόνο στη βελτίωση της φυσικής υγείας, αλλά μπορεί να συμβάλει και στο να παραμείνει κάποιος ψύχραιμος υπό πίεση, σύμφωνα με νέα έρευνα.
Η μελέτη, που πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Federal University of Goiás στη Βραζιλία και δημοσιεύτηκε στο Acta Psychologica, εξέτασε 40 υγιείς νέους ενήλικες και διαχώρισε τους συμμετέχοντες σε δύο ομάδες με βάση την καρδιοαναπνευστική τους φυσική κατάσταση, εκείνους με άνω του μέσου όρου φυσική κατάσταση (AA) και εκείνους με κάτω του μέσου όρου (BA).
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν δύο διαφορετικές σειρές εικόνων: Μία με ουδέτερο περιεχόμενο και μία άλλη με δυσάρεστες εικόνες (όπως τραυματικές ή απειλητικές σκηνές), οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να προκαλέσουν στρες και αρνητικά συναισθήματα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η μελέτη, που πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Federal University of Goiás στη Βραζιλία και δημοσιεύτηκε στο Acta Psychologica, εξέτασε 40 υγιείς νέους ενήλικες και διαχώρισε τους συμμετέχοντες σε δύο ομάδες με βάση την καρδιοαναπνευστική τους φυσική κατάσταση, εκείνους με άνω του μέσου όρου φυσική κατάσταση (AA) και εκείνους με κάτω του μέσου όρου (BA).
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν δύο διαφορετικές σειρές εικόνων: Μία με ουδέτερο περιεχόμενο και μία άλλη με δυσάρεστες εικόνες (όπως τραυματικές ή απειλητικές σκηνές), οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να προκαλέσουν στρες και αρνητικά συναισθήματα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα