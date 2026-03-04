Πότε και γιατί αφαιρείται ο γαστρικός δακτύλιος – Ο ειδικός εξηγεί τι να περιμένετε μετά
Πότε και γιατί αφαιρείται ο γαστρικός δακτύλιος – Ο ειδικός εξηγεί τι να περιμένετε μετά
Ο κ. Στέφανος Λαζαρίδης, Χειρουργός, Διευθυντής ΙΑ' Χειρουργικής Κλινικής Metropolitan General, εξηγεί γιατί ο γαστρικός δακτύλιος πρέπει να αφαιρείται προγραμματισμένα, πότε απαιτείται έλεγχος, ποια συμπτώματα μπορεί να προκαλέσει και τι ακολουθεί μετά την αφαίρεση
Ο γαστρικός δακτύλιος ήταν κάποτε η πιο διαδεδομένη επέμβαση παχυσαρκίας. Σήμερα πρακτικά δεν τοποθετείται, όμως πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να τον φέρουν – συχνά χωρίς παρακολούθηση.
Ο γαστρικός δακτύλιος πρέπει να αφαιρείται προγραμματισμένα, πριν δημιουργήσει σοβαρή επιπλοκή. Και στατιστικά, αργά ή γρήγορα, θα δημιουργήσει.
Στην πράξη υπάρχουν τέσσερα βασικά σενάρια:
1. Ασθενείς που έχασαν βάρος και το διατήρησαν. Συχνά όμως τρώνε με δυσκολία, αποφεύγουν τις περισσότερες τροφές και έχουν προσαρμόσει τη ζωή τους γύρω από τον δακτύλιο.
2. Ασθενείς που έχασαν βάρος αλλά το ξαναπήραν. Ο δακτύλιος πλέον δεν λειτουργεί, αλλά παραμένει ως ξένο σώμα.
3. Συμπτωματικοί ασθενείς. Παλινδρόμηση, εμετοί, πόνος, δυσφαγία.
4. Ασυμπτωματικοί ασθενείς. Δεν έχουν εμφανή προβλήματα και θεωρούν ότι «αφού δεν με ενοχλεί, δεν το πειράζω».
Και οι τέσσερις κατηγορίες χρειάζονται έλεγχο. Το γεγονός ότι κάποιος «αντέχει» τον δακτύλιο δεν σημαίνει ότι είναι ασφαλής.
