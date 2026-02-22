Καρναβάλι Πάτρας: Περισσότερα από 223 έκτακτα περιστατικά αντιμετώπισε ο Ερυθρός Σταυρός
Καρναβάλι Πάτρας: Περισσότερα από 223 έκτακτα περιστατικά αντιμετώπισε ο Ερυθρός Σταυρός

Μέθη, τραυματισμοί, λιποθυμίες και παθολογικά αιτία ήταν οι κύριες αιτίες των περιστατικών αυτών

ygeiamou.gr team
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στην Πάτρα, με περισσότερους από 180 εθελοντές Σαμαρείτες-Διασώστες & Ναυαγοσώστες, εθελοντές Υγείας και Κοινωνικής
Πρόνοιας, αλλά και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό του Ε.Ε.Σ., στον Σταθμό Πρώτων Βοηθειών στην πλατεία Γεωργίου (Έσπερος), με Κινητή Μονάδα Υγείας και 5 ειδικά διαμορφωμένες σκηνές, αντιμετώπισε επιτυχώς εκατοντάδες έκτακτα περιστατικά που προέκυψαν στους χιλιάδες καρναβαλιστές, οι οποίοι βρέθηκαν στην πόλη ενόψει του καρναβαλιού.

